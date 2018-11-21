2018年11月21日 04:11 中國時報 李義 、 陳志賢 ／綜合報導 ／綜合報導

「我希望這場選舉是愛與包容，告了，就違背了初衷」在北檢按鈴申告前一刻，國民黨高雄市長韓國瑜決定放棄訴訟，還電告高雄律師團也不要控告，該決定令幕僚們錯愕，但理解也尊重他始終如一的競選態度。

「律師也找了，訴狀也寫好了」韓國瑜坦承，內心經過一番掙扎，但他覺得這場選舉可以為台灣民主政治寫下典範，不必每次選舉都選到劍拔弩張。

謠言重傷 內心一番掙扎

不滿屢遭「抹紅」，韓國瑜昨原擬到台北地檢署控告名嘴鄭弘儀，及散布「中共栽培人員」、「賄選」黑函的林姓網友2人違反《選罷法》，但韓到北檢申告處時，手雖一度放在申告鈴上，最後一刻認為應堅持包容與愛，決定不告了。

韓國瑜說，事實上他天人交戰，因為他一直呼籲進行一場乾淨陽光的選舉，拜託大家體認到高雄價值是包容與愛，但選舉過程，他還是面臨很多抹黑、造謠與謠言，讓個人及家庭受到很大傷害。

他說，最近有立委還在說他是菜蟲、黑道，控制菜價，北檢都簽結了還在講。鄭弘儀說他當選會賣台、還有人說他當選後會讓統促黨白狼當副市長、高雄會掛滿五星旗，這些說法都造成他心裡非常大的憤怒。

乾淨選舉 態度始終如一

韓國瑜表示，他一直希望包容與愛，怎麼到最後選舉要走向抹黑？這不是他追求的台灣民主價值，參選事小，民主價值為大，但為何每次選舉都發生這種事？值得民眾思考。

他說，告與不告，內心很掙扎，既然已說了包容，為什麼要提出法律告訴？而且這是公訴罪，他真的不想把選戰打成這樣，如果一旦提告，就扭曲他所堅持的包容與愛的價值，還有3天就要投票了，整個高雄市或台灣民主政治要怎麼走？他只是希望追求一場乾淨的選舉，大家都愛護台灣民主，才提出包容與愛，一旦按鈴申告後，感覺自己前後矛盾，所以心裡非常掙扎。

相信民主 不會穿防彈衣

韓國瑜強調，他熱愛台灣、熱愛中華民國，已講過要死在台灣，埋在台灣，「難道我不愛台灣，去愛菲律賓嗎？這是不可能的事情」所以他還是決定不按鈴，繼續讓台灣民主走向更成熟、更美好、更包容的道路，對於抹黑、謠言攻擊，不願再回應。

至於網路出現號召「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」，韓國瑜相信民主政治已臻成熟不會發生這種事情，最後幾天，「我不會穿上防彈衣。」

12年前擔任黃俊英委任律師的何旭苓，已備妥資料準備到高雄地檢署提告，被告知「不要告了」，她說尊重當事人，卻也感觸良深，「活潑的韓主委與學者風範的黃老師的初心都一樣。」

何旭苓說，2個人都是抱持著「包容與關懷選民的心參選」不樂見因選舉而挑起社會對立，不為難他人。

(中國時報)