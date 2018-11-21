反東奧正名公投 丁促蔡、柯表態

2018年11月21日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 崔慈悌 、 張潼 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

針對紀政發起的「東奧正名」公投案，國民黨台北市長候選人丁守中昨在臉書PO文「反對東奧正名公投」、「別再霸凌運動員」，並要求總統蔡英文、台北市長柯文哲表態到底是否支持？總統府昨表示不會干涉民間運作、柯文哲不表態，前棒球國手趙士強等多位體壇重量人士則明確表示反對，強調運動員最重要的就是比賽舞台！

丁籲別當縮頭龜 聽選手心聲

丁守中指出，「沒公投，炒公投；有了公投，又縮頭！」他呼籲蔡英文及柯文哲不要當政治上的烏龜，應該把頭伸出來看看這一個被他們搞爛的世界，「聽一聽這麼多全心全意，想在國際運動場上為國爭光、為自己揚名立萬的運動員的聲音吧！」

丁守中受訪表示，國際奧會已一再警告，政治介入可能讓我方喪失實質會籍，後果非常嚴重。他呼籲，民進黨在關鍵時刻應該表達立場，千萬不要害運動員將來沒國際舞台、無法比賽。

府不干涉民間運作 柯不表態

外傳蔡英文政府日前也透過管道向國際奧會表明，就算東奧公投通過，也不會改變台灣以「中華台北」出席國際賽事的現狀。總統府發言人林鶴明表示，這是典型的假訊息，中華奧會是獨立的民間組織，政府不會干涉相關運作。

柯文哲競選辦公室發言人林筱淇則說，柯對每件事都有看法，但對其他候選人選前逼迫別人表態、操作統獨和國家認同議題，意圖撕裂族群，「市長不以為然，也不會這樣做」。換言之，柯在選前不會針對該議題表態。

奧運人協會聯絡人趙士強昨站出來表示，即使叫做中華台北隊，各領域的台灣人一樣努力不懈，十年磨一劍，為的就是站上國際舞台讓台灣被世界看見。如今大馬路還沒建造好，不能連小巷都堵住，自尋死路！理性一點說，維持現狀就是最好的狀態。

憂遭奧會除籍 體壇多反正名

有人說，萬一被國際奧會除籍，選手可用難民或獨立運動員身分參賽。趙士強說：「我們不是難民，我們是台灣人民，所以公投我會投反對票。」趙士強與紀政都是行政院體發會委員，但對東奧正名議題的主張卻完全相反。

奧運人協會祕書長、射擊老國手杜台興說，今下午2點半會在體育大樓前，舉行反對東奧正名公投記者會。出席運動員包括羽球一哥周天成、短跑楊俊瀚、標槍鄭兆村、射擊林怡君、跨欄陳奎儒、舉重教練林敬能（代表郭婞淳），還有奧運金牌朱木炎、陳怡安等一共數十人，共同呼籲國人不要因正名公投而犧牲運動員權益。

此外，兩面奧運舉重金牌得主許淑淨前天在臉書表態，並寫下「11月24日請給運動員一個舞台，支持中華奧會，期望運動員可以好好參賽！」

(中國時報)