反東奧正名公投 丁促蔡、柯表態

國民黨台北市長候選人丁守中反對霸凌運動員、反對東奧正名公投，並進一步要求蔡英文、柯文哲表態。圖為丁守中20日舉辦大同及中山區造勢晚會，民眾熱情握手致意。（鄭任南攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

針對紀政發起的「東奧正名」公投案，國民黨台北市長候選人丁守中昨在臉書PO文「反對東奧正名公投」、「別再霸凌運動員」，並要求總統蔡英文、台北市長柯文哲表態到底是否支持？總統府昨表示不會干涉民間運作、柯文哲不表態，前棒球國手趙士強等多位體壇重量人士則明確表示反對，強調運動員最重要的就是比賽舞台！

丁籲別當縮頭龜 聽選手心聲

丁守中指出，「沒公投，炒公投；有了公投，又縮頭！」他呼籲蔡英文及柯文哲不要當政治上的烏龜，應該把頭伸出來看看這一個被他們搞爛的世界，「聽一聽這麼多全心全意，想在國際運動場上為國爭光、為自己揚名立萬的運動員的聲音吧！」

丁守中受訪表示，國際奧會已一再警告，政治介入可能讓我方喪失實質會籍，後果非常嚴重。他呼籲，民進黨在關鍵時刻應該表達立場，千萬不要害運動員將來沒國際舞台、無法比賽。

府不干涉民間運作 柯不表態

外傳蔡英文政府日前也透過管道向國際奧會表明，就算東奧公投通過，也不會改變台灣以「中華台北」出席國際賽事的現狀。總統府發言人林鶴明表示，這是典型的假訊息，中華奧會是獨立的民間組織，政府不會干涉相關運作。

柯文哲競選辦公室發言人林筱淇則說，柯對每件事都有看法，但對其他候選人選前逼迫別人表態、操作統獨和國家認同議題，意圖撕裂族群，「市長不以為然，也不會這樣做」。換言之，柯在選前不會針對該議題表態。

奧運人協會聯絡人趙士強昨站出來表示，即使叫做中華台北隊，各領域的台灣人一樣努力不懈，十年磨一劍，為的就是站上國際舞台讓台灣被世界看見。如今大馬路還沒建造好，不能連小巷都堵住，自尋死路！理性一點說，維持現狀就是最好的狀態。

憂遭奧會除籍 體壇多反正名

有人說，萬一被國際奧會除籍，選手可用難民或獨立運動員身分參賽。趙士強說：「我們不是難民，我們是台灣人民，所以公投我會投反對票。」趙士強與紀政都是行政院體發會委員，但對東奧正名議題的主張卻完全相反。

奧運人協會祕書長、射擊老國手杜台興說，今下午2點半會在體育大樓前，舉行反對東奧正名公投記者會。出席運動員包括羽球一哥周天成、短跑楊俊瀚、標槍鄭兆村、射擊林怡君、跨欄陳奎儒、舉重教練林敬能（代表郭婞淳），還有奧運金牌朱木炎、陳怡安等一共數十人，共同呼籲國人不要因正名公投而犧牲運動員權益。

此外，兩面奧運舉重金牌得主許淑淨前天在臉書表態，並寫下「11月24日請給運動員一個舞台，支持中華奧會，期望運動員可以好好參賽！」

(中國時報)

堅持愛與包容 自詡「最乾淨團隊」遭打臉 藍營…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。