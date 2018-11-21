自詡「最乾淨團隊」遭打臉 藍營舉3大寇 批蘇上梁不正

2018年11月21日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員候選人葉元之20日指出，蘇貞昌擔任行政院長任內，內閣不少人遭判刑。（葉德正攝）

20181120中天新聞 北大+新板開發案 藍指控蘇「圖利」建商

民進黨新北市長候選人蘇貞昌自詡在台北縣長任內一二級主管都未被起訴，是「最乾淨團隊」，但新北市議員候選人葉元之列舉蘇貞昌擔任行政院長時有三大寇，包括交通部長郭瑤琪、內政部次長顏萬進、金管會委員林忠正都因案遭判刑，批評蘇貞昌就是「上梁不正下梁歪」。

閣員貪汙 蘇揆管不動？

葉元之說，蘇貞昌擔任行政院長時，內閣官員弊案不斷，交通部長郭瑤琪因台鐵促參案遭法院判刑8年定讞；內政部次長顏萬進因涉及「北投線空中纜車」弊案，被台灣高等法院判刑12年8月。

另外，金管會委員林忠正因替開發金控、金鼎證券、宏遠證券等公司護航，遭判刑有期徒刑14年、褫奪公權5年定讞，難道蘇貞昌管不動行政院官員？

院長任內 貪腐世界前茅

葉元之說，蘇貞昌在當行政院長時，根據國際透明組織發布的2006年「全球行賄指數」，台灣行賄嚴重度排名第五，國際透明組織與國際貨幣基金會估算，因政府貪腐、台灣損失約新台幣4千5百億元。

葉元之表示，根據當時的媒體報導，蘇內閣成軍以來，民眾對行政院各部會首長整體表現頗多抱怨，閣員們荒腔走板的行徑，滿意度直直落，其中肯定內閣團隊的人僅1成8，不滿意的高達5成2。

葉元之說，蘇老縣長最近說「子帥以正，孰敢不正」，但他自己遭竊的180萬資金來源至今講不清楚，當年說是母親包給他的紅包，現在又說是母親多年積蓄，到底哪個說法是真的，也難怪被他領導的閣員貪汙不斷，如果未來的4年交給這樣的團隊，新北市還得了？

蘇辦回批 侯買地說不清

蘇貞昌辦公室回應，新北市副市長許志堅因辦都更案收賄被判10年，蘇縣長任內辦了9案都市開發案，沒有一、二級主管涉貪被起訴，侯副市長自己在副市長任內買地，又在買的地附近拍都更廣告，到現在還說不清楚。

蘇辦表示，蘇貞昌已於各種場合上不斷說明清楚失竊案，失竊的是100萬不是180萬，也是過世母親的積蓄，侯為轉移外界對其買地炒地，逃稅補稅的汙點與質疑，指使國民黨少數選情危急議員，大量發動抹黑言論，不予回應。

(中國時報)