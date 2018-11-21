新聞透視》如此「清廉」團隊 不堪檢驗

蘇貞昌(資料照)

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中國時報
北大+新板開發案　藍指控蘇「圖利」建商

民進黨新北市長候選人蘇貞昌經常指著朱市府團隊的鼻子罵貪汙，卻對行政院長任內3位部長涉弊視若無睹，實際上，蘇縣府時代移送案件人數是新北市府時代的2倍以上，蘇卻用話術強調任內「一、二級」首長無人遭起訴，刻意縮小群體，讓外界恍然大悟，原來蘇所謂的「清廉」是這樣來的。

自詡「最乾淨團隊」遭打臉 藍營舉3大寇 批蘇上梁不正

根據新北市府公布資料，蘇貞昌任縣長1998至2005年間，台北縣政府因貪瀆遭移送共299人，起訴60案、126人，遭判刑72人；對比新北市升格後，共移送124人，起訴46案、111人，遭判刑41人，案件量是新北市兩倍。

蘇貞昌以任內「一、二級主管」無人遭起訴，運用話術徹底切割，難不成當年縣府員工為蘇貞昌拚死拚活工作，替他掙得政績，都不算他的同仁？

蘇貞昌擔任行政院長領導的內閣團隊，對操守應該更加嚴格，卻陸續傳出交通部長郭瑤琪、內政部政務次長顏萬進、金管會委員林忠正都因貪瀆案件遭判刑，莫非蘇貞昌只能管好縣府的一二級主管，內閣一二級主管卻管不動了？

蘇貞昌總用「顯微鏡」檢視別人，對於別人對他的檢驗卻四兩撥千金，不願正面回應，甚至媒體希望他講清楚，蘇還刻意打斷，試問，不是說要公開檢驗嗎？究竟在閃躲什麼？

對於一個背棄神明誓言，遇事只會拿出次元刀與話術切割的市長候選人，蘇貞昌昨還透過競辦回應媒體提問，要選民用選票教訓話都說不清楚的侯友宜，令人聞言，突然一陣荒謬感襲來，因為他最該做的是反求諸己，「市民的眼睛是雪亮的，應該用手中的選票，抵制這樣的候選人」。

(中國時報)

侯罕見動怒：有本事對我來
逼尤清搬家？蘇：我倆感情堅定
求見得請願 好感情令人唏噓
自詡「最乾淨團隊」遭打臉 藍營… 侯罕見動怒：有本事對我來

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