侯罕見動怒：有本事對我來

2018年11月21日 04:11 中國時報 葉書宏 、 陳俊雄 、 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

神探侯友宜曾為捉拿要犯 隱身藏後車廂

國民黨新北市長候選人侯友宜20日晚間在新店區舉辦「新店團結之夜」聯合造勢活動，現場湧入逾2000名支持者，面對近來綠營抹黑炒地皮一事，侯友宜罕見動怒表示，「有本事你對我來，對我娘家財產指指點點，人家也是光明正大賺來的，說我炒地皮笑死人了！」

侯友宜表示，選舉到了無中生有，極盡抹黑之能事，最重要是都財產申報了，還被批評為炒地皮，繼承的房子占了別人的土地，不向對方買才是占人便宜；4年前，市長朱立倫民調很高卻只贏2萬多票，呼籲市民們一定要出來投票，用正向力量向前走。

朱立倫站台時則痛批民進黨表示，現在全台最大黨就是「討厭民進黨」，侯的正義形象被抹到黑。

朱立倫提到，民進黨促轉會東廠不夠，還來「西廠」修理狂打侯友宜炒地皮，根本離譜！侯岳父過世，把新莊老房給侯妻子繼承，早期蓋房子都有持分問題，如果不買是否就是占人便宜，「買30幾坪叫炒地皮？」

侯友宜20日行程滿滿，上午前往綠營票倉樹林、三峽、鶯歌車隊掃街，受到許多熱情民眾紛紛揮舞國旗夾道歡迎，並比著象徵勝利的「V」字手勢，預祝2號侯友宜高票當選。

侯友宜參拜後登上「赤兔馬」戰車，和市議員候選人黃永昌、林金結、洪佳君、王明麗及忠仁．達祿斯的宣傳車一同掃街，樹林地區民眾紛紛揮舞國旗歡迎。

侯友宜下午轉往三峽鶯歌車隊大掃街，與市議員候選人林金結、黃永昌、洪佳君、王明麗及江怡臻向市民懇託拜票，沿途市民不斷歡呼「侯友宜凍蒜！」、「侯市長好」，展現超高人氣。

最特殊的是，因案遭到民進黨除名、卻仍掛上與蘇貞昌合照的無黨籍市議員歐金獅，服務處工作人員看到了侯友宜的高人氣，也在路旁列隊歡迎。另有市民製作超過10公斤的巨大甜粿，還用枸杞排上當選兩個字，祝福侯友宜氣勢長紅。

侯友宜在車隊掃街前受訪，對於前晚的高雄市長候選人辯論會表示，兩個人都盡力了，「韓國瑜表現出他對高雄市未來的願景，一個有高度的看法，我很肯定。」

針對綠營立委段宜康又在臉書質疑財產申報有問題，侯友宜指出，大家可以去查監察院資料，財產申報都很清楚，「如果有問題，監察院早就來找我了」，欠稅問題也都有證據證明，說得很清楚。

(中國時報)