逼尤清搬家？蘇：我倆感情堅定

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌1997當選台北縣長當晚，要前任縣長尤清限時搬出縣長官舍，蘇貞昌20日三度被問及此事時跳針回答「尤清是前輩」、「兩人感情堅定」，不願正面回應是否確有其事；對手侯友宜對此表示，老縣長說清楚就好啦！

尤清卸下台北縣長20年後，2017年著作《睠睠懷顧─台北縣政府的那些年》一書，書中寫到，蘇在1997年11月29日當選台北縣長當晚，就以女兒蘇巧慧要辦耶誕舞會為由，限時尤清3天內搬離板橋文化路上的縣長官邸。

蘇貞昌昨日上午被問起這段往事，先是乾笑三聲後表示，尤清縣長是他的前輩，一路走來都非常關心、也看得清清楚楚，前天是很多資深的黨員在尤清縣長帶動下，自己約時間來為他加油，他非常感謝。

下午蘇貞昌再度被追問此事時，不願正面回應，他僅避重就輕表示，尤縣長這麼多年依然堅定的支持他，大家就可以知道他們之間的感情堅定，不容外界任何的中傷和謠言。

記者追問如何看待尤清之前出書《睠睠懷顧》中曾提及這段往事，蘇貞昌說，大家都看得出來，時間越久證明感情越好，但始終沒有證實書中內容。

對於蘇貞昌最近遭爆在北大特區、新板特區開發案放寬容積優惠疑圖利建商，當選縣長後又逼尤清卸任3天內搬離官邸，侯友宜表示，「老縣長站出來跟市民做一個報告，講清楚就好啦。」

(中國時報)

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