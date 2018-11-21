求見得請願 好感情令人唏噓

開發美侖美奐的新板特區，是尤清台北縣長任內一大政績，卻被蘇貞昌整碗捧去。（新北市府提供）

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中國時報
蘇基金會帳目不清？　侯酸：向市民講清楚就好

新板特區開發案，前台北縣長尤清居功厥偉，但卸任後，被接任的蘇貞昌限時逼離官舍，開發功勞被蘇貞昌「整碗捧去」就算，就連當年監察院調查新板特區開發案，尤清找蘇貞昌還須以「請願人」身分求見，如此委屈求全，蘇縣長，這就是你所謂的好感情！

蘇貞昌當年選台北縣長時，與尤清同屬福利國連線，同黨又同派系，照理蘇應以「縣長接班人」姿態披掛上陣，卻因兩人在初選過程種下心結，蘇對尤從此再無好臉色。

蘇貞昌競選期間頻頻找台北市長陳水扁站台助陣，冷落尤清，競選陣營更喊出「照亮台北縣」競選口號，就是蘇貞昌不認同尤清，暗諷尤清政績暗淡。

根據《睠睠懷顧─台北縣政府的那些年》著作中，尤清上任1個月左右，立即把規模10公頃左右的新板特區擴大到48公頃，創校10年左右的中山國中被迫遷校，中油油庫、板橋調車場也全部遷移，施工中的小遠百被迫停工，遠東集團負責人徐旭東氣得跳腳。

這些開發過程引起地方群情激憤，所幸當年的行政院長郝柏村、經建會主委郭婉容支持協助，這才完成不可能的任務，如果當年存有藍綠成見，新板特區根本不可能會有如今媲美信義計畫區的規模。

尤清的遠見並未獲得掌聲，蘇貞昌從參選縣長到選上縣長，總對尤不假辭色，甚至在縣府大樓完工典禮，依舊對尤清冷漠以對，相較於如今尤清不計前嫌出面力挺，兩人氣度高下立判。

尤清卸任後，有次監察院調查新板橋車站特定區開發案，尤清要找蘇貞昌，還要以請願人身分向他請願，現在選舉到了，蘇貞昌對當年點滴隻字不提，只用「感情好的老朋友」一語帶過，也讓外界認清了政治圈的人情冷暖。

(中國時報)

逼尤清搬家？蘇：我倆感情堅定 扭曲發言 尖酸刻薄攻擊 連勝文怒…

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