扭曲發言 尖酸刻薄攻擊 連勝文怒嗆邁 先學會做人

2018年11月21日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁19日與國民黨候選人韓國瑜辯論時，陳其邁提及國民黨中央委員連勝文在競選台北市長時說，「只要台北挖到噴石油他會做得比汶萊還好」；連勝文昨在臉書批評陳其邁枉顧事實，還扭曲韓國瑜的發言，「這種氣度，還想做高雄市長？還是先學會做人，至少先學會不要扭曲變造別人的發言再說吧！」

辯不過人 竟亂牽拖

連勝文指出，在韓國瑜與陳其邁的辯論中，可以看見陳不斷地扭曲韓國瑜的發言，尤其當韓國瑜已經拿經濟部資料，說明海外探勘石油的可能性時，他無法反駁，「居然開始亂牽拖，扭曲我過去的發言，說我要在台北挖石油。」

韓國瑜前天與陳辯論時，再提出其構想，認為太平島開採石油絕非天馬行空；他指高雄市負債高達3000億，如太平島能開採石油，別忘高雄要分一杯羹，因太平島戶籍在高雄旗津區。目前馬來西亞、越南與法國都已在太平島附近海域開採石油，也有獲得成功案例。

連勝文澄清，當初他接受「新聞會客室」沈春華訪問，提到有關社福政策時分析，想要擴大社福支出，必須先想清楚財源，因為很多施政都卡在財源。

人身攻擊 雙重標準

他當時開玩笑地說，「如果我們今天回去睡覺，第二天起來，台北市政府門口前突然噴出石油來，你食衣住行、吃喝玩樂我都包，但是這件事是不會發生的，如果有石油，我會弄得比汶萊更好。」連勝文強調，他是用開玩笑的語氣以淺顯例子闡述推行社福政策時，資金的重要性。

連勝文批評，陳枉顧事實，不僅變造他過去發言，還持續扭曲韓發言，但當別人質疑他，他卻只會用尖酸刻薄的言語做人身攻擊，「這就是典型雙重標準！」

(中國時報)