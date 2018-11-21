選戰觀察》不跟奧步走 韓國瑜展現氣度

國民黨高雄市長候選人韓國瑜20日在律師莊秀銘（右二）陪同下，至北檢提告綠營名嘴鄭弘儀，但放申告鈴上的手指，一直沒按下去。（陳君瑋攝）

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中國時報
辯論會後　韓國瑜：確定不是來當官　而是CEO

高雄市長選舉會是一場愛與包容的選戰嗎？選舉觀察者、政治人物及選民幾乎都抱持存疑態度，因為，從來不曾在台灣的選舉裡見過，捲起千堆雪總在最後關頭，再過3天見分曉。

台灣有選舉以來，奧步猶如背後靈揮之不去。早年賄選風氣盛行，是國民黨威權政府奧步，資源弱勢的黨外人士要贏得體制內的勝利，必須絞盡腦汁。

於是，從黨外到組黨，一次又一次突破國民黨的選舉屏障，終至達成政黨輪替取得政權；然而對抗威權時代賄選歪風的奧步，卻是用攻訐、指責甚至謾罵、誣衊的另一種奧步，至此，奧步也成為勝選不二方程式。

台灣民主政治已走至第3次政黨輪替，理應臻於成熟理性，但藍綠兩大陣營都曾有過不堪、備受質疑的過往，讓奧步在每回選舉裡都有著吃重戲分。

近百天選戰裡，不論是網路族自以為幽默的KUSO日常，還是暗黑網軍鋪天蓋地的抹黑抹紅抹黃，終至今日衍生出激情網友說出「民進黨的同志，我們暗殺韓國瑜」，令社會驚駭的激進言論。

堅持口不出惡言，要為台灣民主政治打一場可做為典範選舉，選戰迄今都不曾訴諸司法捍衛自身權益的韓國瑜都動搖了，直到按鈴申告前那一刻，才停下腳步，重拾初心。

只是，連久經政治風浪、見多識廣的自家人，都想來接收這場選舉戰果而伸出鹹豬手，韓國瑜用愛與包容，高高舉起輕輕放下，真能感動早已因選舉炒作而不理性的激情盲從選民嗎？

辯論那一夜，韓與陳以擁抱告訴彼此支持者，選舉可以不必那麼肅殺，選舉可以是歡樂的，但，早已被撩撥到沸騰翻攪不止的焦慮感，真會因此趨於冷靜嗎？

選前之夜落幕那一刻起，如果有突如其來的事情發生，那麼，選民不妨在投票前，冷靜深思「愛與包容」，用手中神聖選票唾棄奧步，寫下民主政治的新頁。

(中國時報)

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