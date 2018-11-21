邁：我愛韓主委一萬年 瑜：我頭髮都站起來了

民進黨高市長候選人陳其邁（中）20日到前鎮掃街，對於辯論表現直說留給市民打分數。（柯宗緯攝）

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中國時報
／綜合報導
高雄市長藍綠候選人21日行程

選舉活動剩3天，高雄市長候選人韓國瑜、陳其邁今天開始都展開各區掃街拜票，全力衝刺爭取選民支持。韓昨天說，他的政見將在臉書上一一呈現給選民知道；陳則有學術界、醫界代表背書，要讓高雄成為世界第一的城市。

韓國瑜在臉書發表「CEO的態度與決心」；他說，所謂CEO，絕不是在一些枝微末節上糾結，而是訂定總目標、決定組織文化、組建專業團隊、合理分配預算、讓高雄人民過上好日子就是他們的總目標。

韓國瑜指出，未來不分藍綠、廉潔高效能就是市府文化，他背不出每一個數字，但他看得出問題所在；他到不了每一個地方，但他知道方向在何處，「國際化、智慧化、透明化一定是咱ㄟ高雄的美好未來。」

陳其邁則認為，民主就是不斷切磋，在政見上不斷互相鼓勵，這樣才能讓城市更進步。

兩人唇槍舌戰後竟在鏡頭前上演「愛的抱抱」互咬耳朵，引發網友熱議。對這「謎之一抱」，陳其邁解密說，選戰越趨熱烈，因此向韓提議來個愛的擁抱，藉此證明高雄是一個包容的城市，雖然兩人在許多政見都不一樣，「但是我會愛韓國瑜主委一萬年！」人在台北的韓國瑜聽聞則回應，「他真的這樣講？」並笑稱，「我想我頭髮都站起來了。」

昨除掃街外，另有數十位學界、醫界代表齊聚陳其邁競選辦公室並召開記者會，表明代表600位學界、醫界人士，對陳其邁表達支持的立場。

(中國時報)

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