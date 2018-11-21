負債６千億搞錯了 台積電打臉

2018年11月21日 04:11 中國時報 李義 、 周毓翔 、 黃有容 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長候選人韓國瑜與陳其邁前日在辯論會交鋒，陳其邁拋出石化廠稅籍提問，韓國瑜答不出。不過前國民黨立委蔡正元昨反質疑陳其邁，每個縣市可分得的稅款跟境內公司或工廠稅籍無關，蔡反問，「陳其邁你真當過立委嗎？」

至於陳其邁引用台積電財報資料，舉台積電負債6000億，昨亦遭台積電發聲明打臉，指陳不了解台積電財務數字，陳競選辦公室昨發聲明向台積電致歉。

陳其邁辯論會上問韓，要不要把高雄石化業稅籍搬到高雄？蔡正元說，這問題令人傻眼，韓國瑜很久沒當立委，不了解稅籍可諒解，但陳其邁是現任立委，竟不懂還問這種問題。

蔡正元說，每個縣市可分得的稅款跟境內公司或工廠稅籍無關，只跟境內產出有關，這是財政部早有機制，以前陳其邁就曾說過，高雄稅款分得不夠多，是因中油稅籍在台北，稅款被台北分走，但這已是20年前的事；財政部早就更改，稅籍跟稅收分配無關。

此外，陳其邁指韓對數字沒那麼清楚，他舉例台積電負債6000多億，但公司營業額9000多億，難道台積電是體質不好的公司？台積電昨發聲明說，感謝陳其邁讚許台積電是好公司，但卻不了解台積電財務數字，且民間企業跟政府單位不同，兩者資產負債表不應相互比較。

陳其邁競辦總幹事趙天麟發聲明說，陳其邁引台積電2018年第二季財報，資產2兆0534億元，負債5627億元。趙天麟強調，台積電是台灣之光，未來希望爭取台積電和高雄市府進一步合作。

不過昨台股開盤，台積電股價跳空開出。藍委陳宜民質疑陳故意引用假數據意圖影響台積電股價，觸犯《證交法》第155條規定，要求金管會介入調查。他說，陳拿打臉別人數據，結果引用錯誤，不只台積電負債說法說錯，六都失業率也講錯。金管會證期局昨表示，交易市場本就有監視制度，目前沒有啟動機制漲幅異常情況。

(中國時報)