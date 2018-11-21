摩天輪＋纜車 串起愛情產業鏈

2018年11月21日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

駁二纜車路線示意圖

高雄市長候選人韓國瑜19日透露，自己摩天輪構想來自中原大學前設計學院副院長魏主榮；魏主榮昨表示，自己很喜歡高雄，也真覺得韓國瑜構想很讚，他希望透過摩天輪、接駁二纜車，以點線面將愛河、駁二串起，成為「愛情產業鏈」，藉機行銷港都。

韓國瑜昨與陳其邁辯論，說中原大學設計學院院長誇他「摩天輪」構想是天才，但說的實際是設計學院前副院長。對此，中原現任設計學院院長陳其澎說，19日晚看到直播，韓提到自己帶學生去高雄，但自己沒見過韓國瑜，因此趕快在臉書澄清。事後韓國瑜已致歉，自己不會追究，對臉書被網友灌爆，自己沒意見，對2名候選人也沒特定支持。

魏主榮昨受訪則表示，因自己有觀光休旅專長，韓國瑜得知後找他幫忙。他說，摩天輪是韓國瑜提的點子，自己建議透過纜車，可連結駁二、愛河、摩天輪等高雄景點。魏主榮說，高雄是美麗城市，有山有河有海，卻少了從空中俯瞰的機會，才會提出纜車的想法。

對愛情摩天輪被抨擊色情思想，魏主榮說，其實愛情摩天輪是行銷方式，但不只是情侶，任何遊客都可到駁二、愛河、摩天輪旅遊。他說，當時構想摩天輪、纜車時，也認為不可能一次到位，才會有一期先施做纜車等串連景點工程，二期再施做摩天輪。但具體時間表、細部規畫，魏主榮說，這需要足夠時間、團隊才能達成。

魏主榮讓摩天輪、纜車、跟愛河之心連結，主要是從「移動美學」角度吸引遊客，當時提的是「浪漫摩天輪」，但韓國瑜較熱情，所以改叫「愛情摩天輪」。魏主榮透露，自己是自願做這研究，很喜歡高雄，也希望高雄變得更好。

(中國時報)