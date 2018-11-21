盧秀燕辭立委 台中非贏不可

2018年11月21日 04:11 中國時報 地方中心／綜合報導

國民黨台中市長候選人盧秀燕20日宣布辭立委，力拚台中市長選戰！盧秀燕強調，市長選舉不成功，也不會接受不分區立委職務，辭立委是展現破釜沉舟決心、也展現一定會贏的信心，決心做個好市長；針對盧秀燕辭去立委，民進黨林佳龍表示，尊重她的決定，以平常心來看待。

破釜沉舟 展現贏的信心

盧秀燕指出，這場選舉是她代表人民向執政當局挑戰的選舉，她背負非常重大責任及鄉親人民付託，「我，非贏不可！」中部空氣這麼糟、經濟這麼差，人民在受苦，她如果勝選，代表鄉親才有翻身機會，也代表「我們的城市、我們的國家才有改變的機會」。

盧秀燕說，為展現破釜沉舟決心，也展現一定會贏的信心，她宣布即刻起辭去擔任6屆、超過20年的立委職務，且不會給自己留後路，即使選舉不成功，也不會接受不分區立委職務。她並呼籲這個禮拜六，大家一起挺身而出，用選票改變、用選票救經濟、用選票救空氣。

未先報備 沒考慮接棒人

盧秀燕表示，因不分區立委可遞補，區域立委涉及改選，她職辭並沒有跟黨中央報備，因中央一定不准，但「因為我一定會當選，所以沒有考慮接棒人選」。

坊間傳盧秀燕是為挽救選情才宣布請辭參選？盧秀燕強調，她今年5月宣布競選總部主委及總幹事時，就已做請辭參選的決定。林市長在選前3天辭職，她在選前4天辭職，選前做的比林市長好，選後也會比林做的更好！

林佳龍表示，相信每個參選者有自己的考量，「不過我們對勝選是有信心的，就是持續在最後衝刺」，以政績贏得人民支持。

選縣市長 6立委仍未辭

至於盧秀燕說林當年是選前3天辭立委，盧比他多1天，在選前4天辭職。林佳龍笑著說「這種事情不要比」，他認為，其實要不要辭自己決定，自己對自己負責，對社會負責，去比那1天辭職，比較像花絮，不予置評。

至於目前尚未請辭立委的6位兩黨縣市長候選人，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀、民進黨台東縣長候選人劉櫂豪、民進黨台南市長候選人黃偉哲、國民黨桃園市長候選人陳學聖、國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚，及國民黨彰化縣長候選人王惠美，皆未考慮請辭立委。

(中國時報)