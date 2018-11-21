龍山城拜票喊凍蒜 燕廟口開講拚翻轉

2018年11月21日 04:11 中國時報 盧金足 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

民進黨台中市長候選人林佳龍20日在山城以車隊掃街，上午前往豐原第一公有零售市場拜票，政績牌奏效，受到豐原鄉親熱情歡迎。國民黨候選人盧秀燕也展開車隊掃街拜票，上午前進大烏龍區，下午到中西東南區，晚上在豐原區樂天宮舉行聯合造勢晚會，氣氛熱絡。

林佳龍在市議員候選人翁美春、謝志忠、劉厚承及公有市場自治會會長蔣永水陪同下，徒步掃街拜票，一一與攤商、巿民握手互動。很多攤商紛紛贈送菜頭、蒜祝福，高喊「凍蒜」，還有熱情支持者拿出4年前合照，要再和林佳龍合照。

花博3個園區之一在豐原受好評，人潮帶來錢潮，支持度水漲船高。林佳龍表示，這4年來，豐原從邊緣化危機到大家對未來充滿希望，其中包括軟埤仔溪整治、葫蘆墩掀蓋，帶來龐大商機，所以豐原的支持者在幫忙推銷時，「可以講話很大聲！」

盧秀燕車隊昨掃進大烏龍區，總幹事顏寬恒、市議員候選人吳瓊華、林汝洲、林孟令等分區陪同掃街，民眾對盧秀燕車隊熱情回應，加油、凍蒜聲不斷。

盧秀燕中午宣布辭立委後，下午展開中西區掃街行程，市議員候選人張彥彤、陳俊霖一路陪同拜票；車隊進入東區，市議員候選人李中等上車陪同，沿中山公園繞行自由路至停車場入口前，兩位女士看到盧秀燕在戰車上，要到旗幟後開心地追著車跑。

藍營晚上於豐原區樂天宮舉行「翻轉台中．廟口開講」造勢晚會，立委江啟臣邀前總統馬英九、台南市議員謝龍介、布袋戲天后西卿，到廟口與鄉親同樂；盧秀燕與在地議員張瀞分、陳本添等先後開講、開唱；晚會在大合唱及「台中我們一定會贏」造勢中達到最高潮。

(中國時報)