新聞透視－笨蛋，問題在自己 姚又怪媒體

2018年11月21日 04:11 中國時報 郭建伸

民進黨台北市長候選人姚文智昨誣指旺旺中時媒體集團以「假新聞、假民調」攻擊他，還當場揉報紙洩憤，但這套把戲，10年前他已演過一次，10年後，再來一次，還是舊套路，凸顯的只有他見笑轉生氣的不堪；跟姚文智講句老實話，有時間揉報紙，不如好好去問問，貴黨是真心挺他選台北市長嗎？

在距投票日僅剩3天，姚文智演這齣戲，把對柯文哲的恨與氣全出在媒體身上，這是找錯了對象，但姚文智是輔大大傳系畢業，當過記者，是懂新聞的人。他昨日這番激情演出，目的在激化選情，與柯文哲爭搶綠營基本盤，項莊舞劍，志在沛公，但如此矯情作態的演出，低估了選民的智慧。

姚文智在2005年至2006年擔任新聞局長，曾揚言對TVBS撤照，並擅自關閉東森S等7家電視台，後來蘇貞昌任閣揆撤銷對T台處分，東森訴願成功，讓姚灰頭土臉，但他並沒有從那次失敗經驗習得教訓，依舊認為媒體是他可管控的，只要是令他不高興的報導，都被他斥之假新聞、假民調，事實上，自他投入台北市長選舉以來，各機構對他的民調趨勢大致相同，難道所有的民調都是假民調？

在這次選舉中，有一個奇特現象，酸姚文智儼然成為顯學，每天有不少網軍消遣他，PTT、論壇、節目、各大新聞網站都有他的相關酸文，連抱隻貓都被牽拖，但這些應與其個人風格有關，豈是旺旺中時所為？

日前姚文智被柯文哲媽媽何瑞英痛罵為「沒路用」，以致姚媽媽羅輝子躲在黑暗客廳角落不願出門，《中國時報》還特地報導姚家母子感情深厚，姚媽媽是繡學號達人，從不吝惜給予姚文智溫暖擁抱等。這是對他進行扭曲事實的報導嗎?

姚文智18日才舉辦大造勢，宣稱吸引5萬人，他並當場宣布請辭立委，以示決心，已形塑背水一戰決心；後又要求黨中央處理了陳景峻等人違紀問題，聲勢才剛有起色。但他昨天竟沈不住氣，怪罪媒體抹黑他，政治操作意味濃厚，是否是拉抬他的基本盤的絕招，24日可見分曉。

(中國時報)