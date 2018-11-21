丁批姚人多、小野 都是政治狡猾

2018年11月21日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

首都一役選情膠著，民進黨台北市長候選人姚文智的競選總幹事姚人多日前接受廣播專訪，稱「在台北，柯文哲是敵人，出了台北，柯文哲當朋友」，國民黨台北市長候選人丁守中昨直言，姚人多的邏輯，就是台北市長柯文哲競選總幹事小野的邏輯，都是政治上的狡猾。

丁守中指出，姚文智請辭立委，這破釜沉舟的決心讓這場選舉的格調大幅提高，「5個參選人中，至少有4個人全力投入，而不是靠婆婆媽媽操作棄保」，且姚文智曾發誓，若第3名就永久退出政壇，「丁守中也絕不會輕敵，絕對全力拚搏。」

丁守中進一步說，姚人多稱在台北柯文哲是敵人，出了台北，柯文哲當朋友，「民進黨到底是反柯文哲？還是反對兩岸一家親？到底是因為柯文哲不夠民進黨？還是因為柯文哲太靠近共產黨？」這種政治錯亂的邏輯，跟小野有什麼不一樣？都是政治上的狡猾。

丁守中呼籲，不管是政治上的門神、文化上的門神，公開表態、坦蕩以對並不可恥，變來變去、到處反串，把老百姓當傻子，習慣當政治騙子，這才可恥。

北社等本土社團昨天召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重」記者會，與會者指，柯文哲有「新五大弊案」，包括柯文哲在愛滋器捐、MG149案，還有當初柯在台大做器捐的26例，以及博士論文當中，涉嫌加工殺人罪部分；北社呼籲檢調應追查柯文哲的刑事責任，柯文哲沒資格擔任首都市長。

(中國時報)