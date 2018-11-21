郁慕明：高雄如死水 換人執政追內幕

2018年11月21日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

新黨主席郁慕明昨接受本報專訪時指出，韓國瑜做為1位年紀不小的南漂族，卻能鼓動風潮創造「韓流」，一方面是高雄市民對民進黨長期執政表現不滿，另一方面他是高雄市民對他有所期待；在民進黨執政下，高雄坐享比其他縣市多的預算發展卻停滯，是否有規畫錯誤、經費浪費的問題？唯有換黨換人執政，才能揭露真相。

郁慕明指出，高雄市民無法滿意民進黨長期在高雄執政的表現，但若不換黨換人執政，就很難改變，高雄繼續維持原狀，「人進不來、貨出不去」，不改變還是死水一攤，因此高雄市民看到有新人來，才會產生無限期待。

市民期待 新人新政

不僅如此，郁慕明指出，高雄長期享有中央給的高額地方統籌分配款，結果負債高居所有縣市之首，這些錢到底花到哪去了？民眾也想知道。畢竟執政者宣稱高雄一直在進步，果真如此，為何人口反而變少？把高雄景觀弄得漂亮，那只是包裝，重點是掀開包裝後，裡面有什麼？

郁慕明質疑，高雄過往花了很多建設費用，到底帶來多大的經濟效益？他以台中花博與2010年台北花博相比，台北花博舉辦後人山人海，但為何台中花博沒有台北花博那樣的人潮？是否有規畫錯誤、經費浪費的情況？任何政策都要評估成本和經濟效益分別是多少。而高雄過去是世界貨櫃吞吐量第三大的港口，如今掉出前10名，一個國際港口，為何人口會減少？城市不該只有包裝，靠花錢掩蓋真相，收不到經濟效益，這樣的發展，不是民眾希望的，因此民眾才會急迫地想知道內幕，發掘當中有無弊端。

綠憂變天 莫非心虛

郁慕明表示，民進黨過去在野時也講民主靠制衡，所以高雄要換黨換人做，才好了解這個城市到底出了哪些問題，要怎麼改進。在陳其邁與韓國瑜19日進行的辯論會上，陳其邁批評韓國瑜對高雄很多東西都不知道，郁慕明表示，如果是韓國瑜就會回嗆，「很多東西我不知道，是因為你不公開。我為何要選，就是要進去知道那些事情，我現在不知道不是罪過，讓我進去我會知道更多。」

郁慕明問，你們民進黨那麼希望繼續執政，是否是因為有些事情怕外人知道？如果他是韓國瑜，他會說，「我當選之後，你做得對的地方我可以肯定你，但若有規畫錯誤、經費使用不當之處，我選上後要讓民眾知道。」

(中國時報)