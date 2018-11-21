全人照顧 屏東施政深得民心

屏東縣長潘孟安（後排中）推動全人照顧有成，成為抵擋韓流跨越高屏溪最堅固的屏障。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

此次選舉因國民黨高雄市長候選人韓國瑜帶起的霸王級韓流席捲全台，但眼尖選民卻發現，僅一溪之隔的屏東縣，街頭少見候選人合體同框，彷彿感受不到這股「韓」風效應，讓國境之南成為民進黨最穩固的屏障。

藍營人士分析，韓國瑜猶如黨內爆紅的政治新星，但回歸地方選舉，談的是政見、看的是政績，所以候選人多主打與自己有關的政績牌，或是選擇與形象清新、同時也有高知名度的立委柯志恩同框，讓「韓」流跨過高屏溪，成了輕輕吹拂的微風。

長期關注屏東政治板塊的政壇人士也分析，爭取連任的屏東縣長潘孟安4年來針對地方建設、社會福利等施政紮實，從幼至老的全人照顧理念深植人心，建構出紮實城牆，讓後進的挑戰者找不到攻擊力道、也占不到任何便宜。

從學童政策談起，為減輕弱勢家庭照顧兒童負擔，屏縣府自104學年度起，每學期編列約2500萬元，全面推動全縣國小開辦兒童課後照顧服務到下午6點，學童可以在校園安全的環境受到照顧，讓雙薪家庭的爸媽不用趕著下班接孩子，每學期有近6000名學生受惠。

而相關青年政策部分，包括利用貨櫃堆疊而成的青創基地，不僅成為屏東市新興地標，也打造青年創業夢想實踐的實驗基地；另外，農業處辦理的農業大學，讓返鄉青農有機會一展長才，除了提供技術、產銷指導，也協助申辦低利貸款，相關政策顯示已與青年頻率搭上線。

另外縣府著力甚深的村里關懷據點，密度全國之最，並持續朝一村里、一據點的目標邁進，讓長輩自行規畫老年生活，健康老化成了另一選項。從點至面、幼至老，地方人士評估，政策接觸的深度及廣度紮實，並非挑戰者一朝一夕能夠超越，也是屏東縣能夠抵擋強勢韓流構築的堅固屏障，「看起來一點都不僥倖」。

(中國時報)

郁慕明：高雄如死水 換人執政追… 劉櫂豪行銷釋迦 饒慶鈴意外現身

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。