全人照顧 屏東施政深得民心

2018年11月21日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

此次選舉因國民黨高雄市長候選人韓國瑜帶起的霸王級韓流席捲全台，但眼尖選民卻發現，僅一溪之隔的屏東縣，街頭少見候選人合體同框，彷彿感受不到這股「韓」風效應，讓國境之南成為民進黨最穩固的屏障。

藍營人士分析，韓國瑜猶如黨內爆紅的政治新星，但回歸地方選舉，談的是政見、看的是政績，所以候選人多主打與自己有關的政績牌，或是選擇與形象清新、同時也有高知名度的立委柯志恩同框，讓「韓」流跨過高屏溪，成了輕輕吹拂的微風。

長期關注屏東政治板塊的政壇人士也分析，爭取連任的屏東縣長潘孟安4年來針對地方建設、社會福利等施政紮實，從幼至老的全人照顧理念深植人心，建構出紮實城牆，讓後進的挑戰者找不到攻擊力道、也占不到任何便宜。

從學童政策談起，為減輕弱勢家庭照顧兒童負擔，屏縣府自104學年度起，每學期編列約2500萬元，全面推動全縣國小開辦兒童課後照顧服務到下午6點，學童可以在校園安全的環境受到照顧，讓雙薪家庭的爸媽不用趕著下班接孩子，每學期有近6000名學生受惠。

而相關青年政策部分，包括利用貨櫃堆疊而成的青創基地，不僅成為屏東市新興地標，也打造青年創業夢想實踐的實驗基地；另外，農業處辦理的農業大學，讓返鄉青農有機會一展長才，除了提供技術、產銷指導，也協助申辦低利貸款，相關政策顯示已與青年頻率搭上線。

另外縣府著力甚深的村里關懷據點，密度全國之最，並持續朝一村里、一據點的目標邁進，讓長輩自行規畫老年生活，健康老化成了另一選項。從點至面、幼至老，地方人士評估，政策接觸的深度及廣度紮實，並非挑戰者一朝一夕能夠超越，也是屏東縣能夠抵擋強勢韓流構築的堅固屏障，「看起來一點都不僥倖」。

(中國時報)