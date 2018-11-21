劉櫂豪行銷釋迦 饒慶鈴意外現身

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中國時報
／台東報導

年底選戰進入最後倒數3天，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪20日與農委會副主委陳吉仲舉辦台東釋迦海外行銷記者會，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴意外現身，她表示，應農民之邀前來「關心」台東的釋迦產業。

饒慶鈴表示，是受到農民請託前去關心，釋迦是台東的重要產業，釋迦產業已經是一個很穩定的市場，農民相當擔心在「這時候做這種事」，是否會攪亂市場穩定，所以她來關心一下，安定農民的心。

饒慶鈴同時強調，她更篤定地知道，中國大陸的市場在短期內是無可取代的，另外，她也在這裡提出大膽建議，她認為，釋迦目前已經是成熟的市場，相關單位在進行冷凍技術應該往火龍果方面努力，為其他農產品開拓更多通路。

劉櫂豪則表示，從政府的數據統計顯示，都可以看見近年來台灣農產外銷呈現穩定成長情形，無論鳳梨、釋迦或者是其他水果外銷包括中國大陸、東南亞等國家。

他說，台灣加入WTO後，就代表台灣進入自由競爭市場，會有更多挑戰，別的國家的水果可以賣到台灣，台灣的水果只要有競爭優勢也能賣到各國，因此把品質、通路顧好，是台灣農產賣到外國競爭力非常重要的因素。

劉櫂豪更表示，深知要為台東釋迦以及農特產拓展國際通路，必須要由群體來共同合作，無論是中央或者地方、農會跟農民一起來打團體戰。

劉櫂豪強調，會設法幫助農民拓展外銷通路，「某些人」縱然有不同看法與挑戰，但是用負面思考是非常不智的，一直強調恐嚇外銷會阻塞、產量過剩對於農民毫無幫助，反而是讓消費者產生預期心態造成農產價格下跌，傷害農民。

(中國時報)

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