新黨若7席全上 給了青年希望

2018年11月21日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

新黨黨主席郁慕明20日接受本報專訪，他就周六即將進行的九合一選舉指出，新黨今年的主戰場放在台北市，如果在台北市提名的7席議員能全上，意義重大，顯示台北市民也希望改變，更說明了有理想、有戰鬥力的青年在政壇上是有機會的。

郁慕明指出，新黨本屆在台北市議員選舉一共提名7席，只有2位現任，另有2位中生代和3位新生代，如果這7席全上，表示台北人期望改變，希望市議會進行新陳代謝。他說，很多議員做太久，動輒20年以上，「老議員除了服務，有甚麼新的思維？有甚麼新的動力？」沒有，如果有，20年早就講完了。

郁慕明認為，議會應該每4年、8年、12年輪流換一批議員進去，議員進去不是只跟民眾接觸參加活動，而是在議會內要有傑出表現、可以發現台北市的問題，了解如何改善台北市。

郁慕明表示，新黨這次在台北市提名好幾位年輕人，如果他們可以當選，表示年輕人有希望了，因為有理想有戰鬥力的青年能勝選，還是代表小黨選上，意義非凡。

郁慕明也說，從20日起，他連續3天陪黨籍議員候選人掃街，台北市12個行政區每半天跑兩個，他已80歲了，站在宣傳車上，發表演說，比候選人還累，如果沒有經過訓練，喊了一個上午，下午就會沒聲音，「沒有一個黨主席如此全心全力輔選。」

郁慕明昨日上午同時帶著新黨在士林北投區提名的議員候選人潘懷宗、侯漢廷，在同輛宣傳車上，他請選民支持潘、侯進入議會，相信他們有各自的票源。

(中國時報)