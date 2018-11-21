饒慶鈴批 綠勝選比台東人生命重要

普悠瑪事故滿月，立法院國民黨副書記長吳志揚（左起）、饒慶鈴、書記長曾宗銘20日召開記者會。（莊哲權攝）

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中國時報
／綜合報導

普悠瑪列車事故發生滿1個月，台東縣長候選人饒慶鈴20日與立法院國民黨團召開記者會，痛斥中央至今置若罔聞，原本協商閣揆1個月內到立法院專案報告也跳票，饒慶鈴說，可以理解中央完全是為選舉考量，但難道民進黨的勝選，比台東人的生命還重要嗎？

普悠瑪號10月21日發生翻覆事故，立院曾做成1個月內行政院長賴清德應赴立法院專案報告協議，國民黨團和時力黨團昨分別提案，要求議事日程草案增列行政院長賴清德專案報告，但均被民進黨團以人數優勢封殺。但立法院程序委員會昨則通過民進黨團提案，在選後，27日邀請賴清德至立院提出普悠瑪事故專案報告。

饒慶鈴與立法院國民黨團書記長曾銘宗、副書記長吳志揚昨召開記者會，饒說，目的不是要揭開傷疤，只希望為所有傷亡者家屬、包括受到心理創傷的乘客，討真相與公道。

吳志揚表示，黨團協商講得非常清楚，1個月內行政院長要做專案報告，民進黨用各種方式拖延，就是因為不想在選前面對問題，怕影響選情。

「這是典型的今天公祭，明天忘記嗎？」普悠瑪列車事故造成18人死亡慘劇，台東董家9名親友共赴黃泉，收拾好悲慟情緒後，家屬說，只看到賴清德到處輔選，把最重要的事拋諸腦後，他們非常不滿。

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪說明，立法院昨天完成程序，正式邀請閣揆27日專案報告，大家都希望早日知道真相，但更需要完整的真相呈現。

(中國時報)

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