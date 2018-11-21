333選票險外流 嘉縣府行政疏失

2018年11月21日 04:11 中國時報 呂妍庭 、 張亦惠 、 楊佳穎 ／綜合報導 ／綜合報導

選票流出是預謀作票？國民黨嘉義縣長候選人吳育仁、民進黨翁章梁、無黨籍吳芳銘昨天均質疑說，333張選票居然險遭流出，實在是不可思議，尤其嘉義縣是此次選舉賄選最嚴重的地方，且犯罪證物被立即銷毀未保全，已嚴重打擊嘉義縣選委會的公信力，不僅要查清楚，還要給縣民一個交代。嘉義縣政府則兩度澄清是行政疏失。

員警攔截 選票立即銷毀

針對嘉義縣日前驚傳300餘張選票差點被選務人員攜出事件，中選會昨指出，該選務人員步出印刷廠前，現場警察依規管制，選票未外流；而涉案人員當日即立即由警方予以偵訊，並函送嘉義地檢署依法偵辦，中選會並期勉全體選務人員一起做好選務，勿有任何選務疏失。

嘉義縣18日驚傳333張剩餘選票險遭選務人員攜出外流，嘉義地檢署昨一早由主任檢察官郭志明、檢察官侯德人會同縣選委會、嘉縣警察局到蘭潭印刷廠會勘，郭志明等人除勘驗錄影監視畫面，也當場訊問侯姓女村幹事、王姓課員和縣選委會陳姓承辦人，初步調查結果，並無發現相關人員有妨害投票意圖。

333張險些外流的剩餘選票包括縣長選票19張、縣議員選票13張、三和村長選票100張、柳新村長選票100張、義興村長選票100張、靖和村長選票1張。出槌的水上鄉公所選務中心主任陳江雄指出，當天在蘭潭印刷廠，侯姓村幹事是擔任選票剩餘票保管工作的負責人，任何一個點票人發現選票有不足或選票多出，都要透過她領取或繳回，因任何一個點票人員進出均經派駐警員搜身才能出入，因此除手機外，個人物品都放置於點算場所外，侯女因是承辦人，所以有攜帶放置文件和工具的箱子。

陳江雄說，當天22個工作人員忙了11個小時才結束工作，侯女見大家要離開，急忙跑到管制區發便當，另一名公所王姓課員好意幫忙把她的文件箱帶到管制區，卻不知道文件箱內有即將要銷毀的選票，導致員警誤以為侯女要把選票攜出。

縣府異動頻繁 螺絲鬆了？

嘉義縣選委會總幹事陳宏基說，全縣18鄉鎮公所從18日起陸續進廠清點選票，水上公所因選票張數較多，當天作業較慢，發生選票險外流事件後，選委會馬上介入調查，認定是行政疏失，單純個案卻遭人質疑是縣府人事異動頻繁致螺絲鬆了，縣府重申選委會是隸屬中央的獨立組織，非縣府所屬機關，籲各界不要無限上綱。

中選會表示，無論是選票的印製或點算，人員均須接受管制進出並經警察搜身，防止選票外流，若有疑似外流情事，也會立即阻止，並報請現場指揮官會同選監小組委員依法處理。

(中國時報)