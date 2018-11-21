藍委批陳英鈐 只搞政治不幹正事

針對嘉義縣發生333張公職人員選票差點外流事件，20日國民黨立院黨團立委賴士葆（右）和林奕華（左）舉行記者會，抨擊中選會監督不力。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

嘉義縣18日深夜驚傳選務工作人員將300多張選票攜出印製廠的重大選務弊端。立院國民黨團昨開記者會，痛批中選會主委陳英鈐天天搞政治，把中選會變成執政黨的助選會，疏於選務監督，中選會螺絲整個都鬆掉，投開票日的工作能否順利平靜完成，令人憂心。

立委賴士葆表示，333張選票遭從印刷廠攜出，其中包括縣長、縣議員與村長的選票，種類、數量都不是少數，輕易以「不慎攜出」來搪塞，老百姓會相信嗎？警方攔截查獲後竟以交回銷毀方式處置，將犯罪證物湮滅，實在令人匪夷所思，他要求中選會應說清楚，檢方也應積極偵辦。

賴士葆也質疑，執政民進黨選情低迷，民間「作票說」甚囂塵上，難道只有嘉義發生這種事？這是奧步的開始？能保證其他地方沒有此狀況？內政部與中選會實在有必要好好徹查。他也呼籲中選會好好幹點正事，確保投開票日的選務公正、透明，否則稍有閃失勢必引發社會動盪不安。

藍委林奕華拿出300張影印紙比喻，這樣達3.5公分厚度的一大疊選票放在公文夾內，說是「不小心」攜出，令人難以置信，動機何在？相關單位應儘速釐清，以免造成對台灣民主的傷害。

林奕華表示，選票在印刷廠點算只是整個選票運送流程的前端，如今源頭一開始就發生弊端，讓大家如何對今年選舉的公平性有信心？她批評，中選會整個螺絲都掉了，從公投案審議的刁難、「以核養綠」案的補件爭議到被法院裁定「重新公告」違法，主事者心中只有政治算計，卻不見辦好選務的用心，真讓人為周六的投開票日捏把冷汗。

(中國時報)

333選票險外流 嘉縣府行政疏失 嘉縣333選票險外流 選務重大瑕疵…

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