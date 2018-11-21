嘉縣333選票險外流 選務重大瑕疵 恐難昭公信

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中國時報

嘉義縣驚傳剩餘選票險些外流事件，在投票日逼近時刻，各種陰謀論紛紛出籠，不僅各陣營相互猜忌，懷疑事情不單純，甚至質疑跟近來嘉義縣政府人事異動頻仍致螺絲鬆了有關，「事主」水上鄉公所一再重申是單純行政疏失個案，但已遭有心人士懷疑有作票嫌疑，逼得兩公部門一再澄清，要外界不要以不實言論打擊士氣。

據嘉義縣選委會總幹事陳宏基說法，各鄉鎮公所派員到場清點選票，會有一名負責人，其他人會跟該員要不足的選票或交出剩餘選票，待清點結束後，再由該名負責人與縣選委會選監委員一起用切刀把選票切碎後加以封存，並由公所和選委會各自帶回已處理過的剩餘選票進行焚毀。

而18日發生剩餘選票險流出的離譜狀況，實是侯姓村幹事的文件箱內有尚未切碎銷毀的選票，被不知情的王姓公所課員拿到管制區，因此被員警發現，雖兩人皆稱無意，卻凸顯點票作業過程有瑕疵，包括剩餘選票可能沒有集中管理、一起銷毀，因而有333張，厚達3.5公分的選票「差一點」被帶出印刷廠。

選舉前剩餘選票險些外流，即使檢方查證與官方說法一致指向行政疏失，卻是選務重大瑕疵，且警方雖機警查獲，查辦過程卻不夠嚴謹，應以現行犯移送訊問，而非事後傳訊到案，畢竟當事人所犯行為事涉《選罷法》109條，有意圖妨害或擾亂投票之嫌，就連嘉義地檢署昨介入偵辦時，一度都研議以該法條來查辦。

行政疏失也代表臨時任務編組的選務人員作業不夠嚴謹，清點選票的流程有紕漏，究竟是制度出了問題？還是人員專業素養不足？每兩年就要辦一次大選的中選會、縣市級選委會，應檢討如何完善、完備選票作業機制，才能昭公信。

(中國時報)

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