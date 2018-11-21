7公投案修正意見書 中選會撤銷

2018年11月21日 04:11 中國時報 楊佳穎 、張理國、 鄭舲 、王思慧／台北報導 、張理國、、王思慧／台北報導

九合一選舉人數及公投投票權人數

最高行政法院確定中選會重行公告公投第9案至第15案行政院修正意見書是違法，中選會昨發布新聞稿宣告依法院裁定，公告撤銷11月2日重行公告的7公投案政府機關修正意見書；為增進人民瞭解原意見書內容，中選會將於中時等四大報刊登原意見書外，亦製作電子公投公報，公開於中選會網站供各界閱覽。

選舉日剩3天，下一代幸福聯盟抗議中選會強推行政院意見書，扭曲愛家三公投提案原意。中選會在10月發布愛家公投行政機關意見書，本月初竟又重新公告，引發爭議；幸福盟向高等行政法院提起的假處分裁定書，已認定中選會構成違法。幸福盟認為，中選會意圖不讓愛家公投通過，褻瀆民主，要中選會主委陳英鈐下台負責。

國民黨立委江啟臣在臉書貼文，要求行政院長賴清德應該將陳英鈐免職，賴揆若視而不見、置之不理，就坐實民進黨心中只有政治、沒有責任！

行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，中選會務必嚴謹嚴辦，依法推動選務，順利完成選舉與公投。至於外界呼籲陳英鈐下台，Kolas表示，現在大家都忙選務，沒有機會討論，至於陳英鈐心中有何想法，政院也不清楚。

外界關心公投公報是否要重印，中選會指出，已印製之全國性公投公報，除了11月2日重行公告的7案政府機關意見書外，其他部分仍為有效。

但是監委高鳳仙說，中選會撤銷11月2日的意見書，但相關公告是否及於每個選舉人，是最大問題，畢竟不是每個選舉人都能接觸到電子公報或報紙；中選會應該以紙本發放更正公告，將更正內容清楚說明，才能讓損害降到最低；否則，後續會考慮申請自動調查本案。

中選會昨並公布，這次九合一選舉，直轄市、縣市長選舉人數為1910萬2502人，公投案投票權人數則為1975萬7067人；其中，18歲以上、未滿20歲之「首投族」共有58萬2043人。

根據《公投法》規定，公民投票結果，有效同意票數多於不同意票且達投票權人總額4分之1以上者，即為通過；所以此次公投案需要有效同意票多過不同意票，且超過493萬9267票才能過關。

(中國時報)