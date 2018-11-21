違規談民調 中選會：由主辦選委會查處

2018年11月21日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

中選會已明訂民調封關日為11月14日凌晨0時起，若違反規定可處50萬至500萬元罰鍰，但政論節目《政經看民視》卻在14日重播節目中談及舊民調。中選會副主委陳朝建昨指出，本案將由主辦選委會依法審認處理。

陳朝建指出，《選罷法》第53條規定，政黨及任何人在投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

陳朝建說，依此規定，11月14日凌晨0時起至24日投票時間截止前，不得以任何方式發布有關於候選人或選舉民調，「當然，這段期間，也不能加以報導散布評論或引述等」，至於此案之依法處理，將由主辦選委會（直轄市、縣市選委會）依法審認。

此外， PChome首頁前天於網站上方推播公布高雄市民調，昨則是台北市民調，若點擊進去，還可以看到其他縣市以及各種與選舉有關的網路民調結果。昨下午該網站已將相關數據都下架，中選會法政處昨已分案交由桃園選委會查處中。

陳宜民19日具名向中選會、法務部、法務部廉政署以及通傳會檢舉並要求依法儘速查處，並呼籲全國民眾注意，目前民調已經封關，不能談論任何民調影響選情，尤其該民調並不具代表性。

陳宜民說，PChome身為全國知名入口網站之一，不應帶頭違法，如果中選會認定該行為沒有違法，提舊的民調資料放到首頁輪流推播是可以的，恐怕造成天下大亂，以後所有選舉團隊只要選前一周買網路首頁廣告，製作「假民調」輪流推送也不違法，那《選罷法》第53條就可以廢掉了，希望中選會秉公處理，不能因為「顏色」輕放。

(中國時報)