謝深山挺徐 陳建仁為劉背書

2018年11月21日 04:11 中國時報 范振和 、 許家寧 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮縣前縣長謝深山一現身，受到大批民眾熱情歡迎，他痛批民進黨主政2年來，讓經濟衰敗，請大家一定要支持國民黨縣長候選人徐榛蔚。（范振和攝）

花蓮縣長選情逐漸緊繃，前花蓮縣長謝深山20日晚上，突然現身「花蓮人開講」台上，感恩大家對中國國民黨的支持，隨後痛批民進黨主政2年來，讓經濟衰敗，請大家一定要支持國民黨縣長候選人徐榛蔚；民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫則由副總統陳建仁陪同拉抬聲勢，為低收入戶免費長照政策背書。

謝批綠執政2年 敗壞經濟

謝深山感嘆，民進黨執政後經濟愈來愈差，他和太太在一家知名小吃店用餐，昔日常找不到位子，如今根本不需預約，空位一大堆，生意人對經濟最敏感了，很多人向他反映，經濟實差到「天怒人怨」尤其高雄韓國瑜旋風，更足以顯示國人對民進黨主政的不滿，他希望能反映在這次花蓮的選舉結果。

徐榛蔚昨天持續勤走基層，先由吉安鄉長游淑貞、縣議員候選人沈君茹等人陪同，前往吉安鄉太昌市場附近拜票，她強調，蔡政府執政不力，民眾生活變得清苦，痛苦指數升高，她正想方設法拉抬庶民經濟，升高民眾幸福指數。

徐勤走基層 拉抬庶民經濟

吉安鄉公營的市場有慶豐、仁里、北昌；民營較具規模的有黃昏市場、太昌三角市場以及福興市場，除了黃昏市場消費群來自四面八方外，其餘市場都鎖定當地居民，多年來攤商與消費群都能各取所需，享受小確幸，但蔡政府執政以來，短短2年多已發生質變，連最底層的攤商都已感受到交易迅速萎縮的惡況。

徐榛蔚說，不管公、私立市場，一定要因地制宜，結合當地人文發展出特色市場，一旦當選，縣府會輔導地方，以市場為軸心，再形成一個個的共榮圈，底層生活實質改善，才能成為花蓮全方位發展的推動器。

劉推低收入戶免費長照

陳建仁昨天全力為劉曉玫輔選，參訪鳳林「一粒麥子基金會」日照中心和太巴塱富田天主堂文健站時，和長輩們練習用彈力球做肌力復健，場面趣味溫馨，對長照2.0推動成果表示欣慰，並藉此為劉曉玫的低收入戶免費長照政策背書。

陳建仁表示，視察全台許多縣市，發現西部許多縣市達成或超過長照1.0「一鄉鎮一日照中心」目標。相較之下，花蓮長照確實需要再加強，允諾未來中央一定會和縣府加強合作，唯有把花蓮老人家照顧得好、把幼托做得好，才能讓青壯年朋友安心拚事業。

(中國時報)