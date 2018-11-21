檢預告查縣長級大咖 國民黨批影響選舉

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中國時報
／花蓮報導

花蓮選前大動作查賄，破獲10件賄選案，花檢署檢察長黃和村還預告「鎖定縣長級大咖！」請民眾拭目以待，驚動地方。藍營立委林為洲20日前來花蓮，表達對選舉公正期待，對於花檢署雖發文澄清該媒體「誤會」，但已讓人質疑檢方預設立場，也傷害司法威信。國民黨縣黨部也痛批，檢調若查到涉及不法，應不分藍綠，有證據就辦、就收網，隨意對外放話，有影響選舉之嫌。

前法務部次長蔡碧仲代理花蓮縣長百日來，花蓮檢警調查賄展現績效，查獲10起賄選並收押8人，其中6件涉案人為國民黨、4件為無黨籍，引來綠營譏諷國民黨「抓鬼部隊，先抓自己」，選前一周內政部長徐國勇更前來花蓮慰勉警方查賄「再加把勁」也耐人尋味。

對於檢察長黃和村12日時大動作開記者會，透露賄選案件中多件為包裹賄選，「層級越高的候選人，我們放在越後面」，由於查獲國民黨涉案包括1名縣議員、2名鄉長、2名市鎮民代及3名村里長，也引來地方支持者對檢警「辦藍不辦綠」質疑。

立法院司法及法制召委林為洲20日與立委林德福、吳志揚前往花蓮高分檢考察花東地區查賄業務簡報、座談，內容未對外公開。不過國民黨花縣黨部對於黃先前稱，「選前2周將查縣長級大咖」提出嚴正聲明，呼籲檢方應嚴守行政中立。

國民黨縣黨部律師團指出，前縣長傅崐萁9月12日因「合機案」選前兩個月被判8個月，檢察官選在傅入監後第3天宣布上訴理想案，也讓民進黨陣營可借題發揮，司法、行政以及綠營候選人之間，何以動作頻頻卻能如此環環相扣？

「該辦就辦！」縣黨部主委鄒永宏說，檢調若查到涉及不法，不分藍綠，有證據就辦、就收網，若隨意對外放話，不但有「東廠」黑手在背後操控，影響選舉之嫌，也傷害民眾對司法信任。

(中國時報)

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