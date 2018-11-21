創首例 大法官受理軍改釋憲

立委江啟臣、高金素梅針對軍人年改聲請釋憲案，大法官會議決議受理，並將在憲法法庭舉行公開說明會。圖為今年6月八百壯士集結軍公教警消前往司法院爭取聲請釋憲。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

立法院通過的前瞻、黨產條例及年改法案引發爭議，相關當事人提釋憲聲請都遭不受理，但在野黨立委江啟臣、高金素梅等人對軍人年改案的聲請案，大法官會議決開先例受理，下月4日要求提案立委及總統府年改小組，到憲法法庭進行「立法說明」，由於未來仍有準備等多項程序，短期內不會作成解釋。

準備調查程序繁複

依大法官會議審理案件的流程，人民或機關團體具狀聲請釋憲，大法官會議進行初步的程序審查，如果認為有釐清聲請資格時，將會以召開說明會方式，邀請聲請人及關係機關或法律學者到場，說明聲請案的法律依據與論理。

之後，大法官會議再進行內部的投票表決，15位大法官會就應不應受理聲請案表態，先前在野黨立委提出的前瞻法案釋憲聲請，及監察院提的黨產 條例釋憲案、花蓮縣政府等公教年改聲請釋憲案，大法官會議都決議不受理。

短期內不作成解釋

此次大法官會議決議受理立委的軍人年改聲請案後，由於《陸海空軍軍官士官服役條例》修正前後條文繁多，大法官須先進行如同法院般的「準備調查程序」，決定邀立委及總統府年改小組到場，對軍改修法背景調查。

大法官會議已列出12項軍人年改立法的相關爭點，包括條例修正前後軍人退撫基金收支及財務分析報告，與國家財政支出及國家其他支出擴張的關聯性如何，訂立給付 「樓地板」的理由，有無例外規定，是否隨物價指數的變動而調整等。

軍方數據至為關鍵

國民黨立委呂玉玲昨表示，這次大法官辦的說明會，重點在於國防部提出的數據資料能否說服大眾及大法官。國民黨立委在立法院審查法案時，就發現修正草案都是政治凌駕專業，「有一隻看不見的手壓著國防部，務必照行政院版在7月1日以前如期通過修法。」

呂玉玲指出，大法官所問的問題，多半是國民黨立委在修法期間一再探討、呼籲的關鍵，可以看得出來大法官有做過相當研究，說明會應會著重在法律的詮釋。她表示，很多資料只有國防部內部有，但礙於政治力量影響，國防部只能拿出「不違背行政院版」的美化數據，但相信國民黨的論述很踏實，能夠成功說服大法官。

(中國時報)

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