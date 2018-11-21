蔡任內晉升首位女將軍辜麗都

政戰局政訓中心教育長辜麗都上校（左），將成為蔡英文任內首位晉升女將軍。（摘自國防部政戰局政訓中心臉書）

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中國時報
／台北報導

九合一大選後，國軍有波人事調整，將出現第3位女將軍。據了解，國防部政戰局政訓中心教育長辜麗都上校，下個月可望調升陸軍馬防部政戰主任一職，並在明年1月1日晉升少將。辜麗都將成為國軍現役第3位女將軍，也是蔡英文總統任內首位晉用的女將軍。

此外，政戰局女將軍，現任文宣心戰處長陳育琳少將可望調升陸軍10軍團政戰主任，這也是女性將領第一次接任軍團指揮部層級的政戰要職。

辜麗都是政戰學院79年班畢業，政治研究所碩士，曾任陸軍第58砲兵指揮部政戰主任等職。

陳育琳曾任馬防部政戰主任，並升任少將，成為外島指揮部第一位女性政戰主任。辜麗都即是循陳育琳模式晉升。陳育琳將調升10軍團政戰主任，也是女性調升軍團級重要單位擔任主管的首例，有如開路先鋒。

目前，國軍有2位女將軍，都是少將，包括陳育琳及任職國安局的張德蘭。陳育琳2015年元旦晉升，是政戰官科；張德蘭是2016年元旦晉升，軍情局情幹班畢業。

軍方官員說，國軍女性官兵占全軍比例已逾10％，若依將官員額合理分配，至少得有20位女將軍，甚至可以出1位女上將，但因女性官兵大量從軍是近10多年的事，軍中歷練時間還短，如果從軍校畢業算起，升到少將至少需要24年，這還是很快的，因此，現在升的女將軍，都是政戰學校畢業的政戰官科；這位軍方官員說，要看到陸海空三軍官校正期生，且是在作戰部隊單位升上來的女將軍，恐還有一段時間。

(中國時報)

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