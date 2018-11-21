大法官應力抗威權 妥適解釋

2018年11月21日 04:11 中國時報 林偉信

蔡英文總統上任後，人民對於各項改革立法相當有意見卻無力回天，因此競相聲請釋憲，大法官會議緊閉大門不願受理，好不容易等到軍人年改案獲受理，大法官應明辨是非、維持司法獨立，承擔憲法守護者的重任，作成妥適解釋案。

大法官會議釋憲70年來，近年的聲請釋憲案爭議最大，前瞻法案遭不受理引發爭議後，連監察院聲請黨產條例釋憲都遭封殺，也因此湯德宗、吳陳鐶、林俊益等5位大法官創先例，措詞強硬提出不同意見書。

湯德宗等人疾呼大法官會議應開大門、走大路，質疑受理聲請「有那麼嚴重嗎」？大法官到底在顧慮什麼？用洪荒之力決議不受理，不怕被質疑為政治服務、為執政黨護航嗎？

回首大法官會議釋憲至今的漫長歲月，就算經歷戒嚴時期的威權統治，大法官仍挺身而出，捍衛民主憲政，抗拒政治力介入、爭取司法獨立，延續這樣的精神與骨氣，對於軍人年改爭議，大法官們應拋下個人政治色彩，堅持審判獨立。

年改法案攸關無數家庭生計，與人民財產權及生存權相關，立法院在執政黨絕對多數的優勢下，是否屈從行政機關作成損害人民的立法及修法，這是大法官須進行的憲法審查，也是無可逃避的責任與義務。

對於明年10月將卸任的湯德宗、黃璽君及羅昌發、陳碧玉大法官而言，軍人年改釋憲案更將是重要的「畢業代表作」，大法官會議理應妥速審理，切勿以拖待變，更不要草草開了憲法法庭調查，虛應故事，到頭還是無法讓人民信服。

(中國時報)