疫情擴大 闖關肉品驗出非洲豬瘟

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中國時報
／台北報導

非洲豬瘟疫情擴大，台灣防疫系統繃緊神經。財政部關務署最新公布統計，從8月至11月中旬、短短4個月已查獲非法攜入豬肉製品1800餘件、4.5公噸之多，其中來自小三通即有238件、389公斤，令人擔心的是，目前已分別在10月31日與11月13日在攜入豬肉製品中驗出非洲豬瘟病毒基因。

為防範非洲豬瘟疫入侵台灣，海關與農委會防檢局針對入侵風險較高管道如旅客行李、郵包、快遞貨物等持續加強邊境查緝，昨天更傳出防檢局已針對小三通旅客無視禁令攜帶豬肉製品進行開罰案例。

關務署表示，自8月1日至11月11日海關攔檢入境旅客攜帶未經檢疫豬肉及含有豬肉製品1818件、4515公斤，其中小三通旅客違規攜帶238件、389公斤，包括臘肉、火腿、香腸、臘腸、熱狗、福州丸、燕肉（皮）、豬腳筋、豬肉鬆及豬肉絲等。

農委會則在8月27日至11月11日已檢驗相關肉製品343件，並分別於10月31日及11月13日在因非法攜入境、被要求棄置在檢疫桶的大陸香腸中，驗出非洲豬瘟病毒基因。

根據統計，在9月1日至10月17日之間，就違法攜入案件分別處以3千至1.5萬元，其中有26件被處以最高額罰鍰1.5萬元。

不過看到不少旅客仍心存僥倖違法攜帶，至10月18日起只要從口蹄疫或非洲豬瘟疫區非法攜入豬肉製品，一律處以1.5萬元罰鍰。

截至11月18日止計裁罰209件，其中大陸113件、越南66件、泰國與緬甸各4件、印尼2件、馬來西亞、新加坡及烏克蘭各1件。

(中國時報)

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