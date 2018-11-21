史上最差 人才排名退步 我輸馬來西亞

2018年11月21日 04:11 中國時報 陳碧芬 ／台北報導 ／台北報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）昨公布「2018全球人才排名」，台灣在全球受調查的63國中排名第27，是該報告2014年公布以來最差名次，較去年的23名下滑4名。

IMD報告 陸韓躍進超台

在亞太區排名上，台灣此次排名第5，被全球第22名的馬來西亞一腳跨過，馬來西亞在一年內進步了六名，而且台灣向來設定的競爭對象，如韓國、大陸，也都持續進步，已居前全球優等生群的新加坡亦維持全球第13名的排名，保住亞太區的第一名寶座。唯一名次下滑幅度比台灣大的，是香港下滑六名至18名。

IMD全球人才排名有三項檢視指標：「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」，台灣分別排名全球第25、第32、第27，除了第一項排名與去年相同，另兩項全球排名分別下滑六名及五名。

IMD台灣校友會代表Andreas Weckherlin分析，台灣人才的三大問題，一是國際專業人才進不來，台灣專業人才又外流；二是教育支出占GDP比重僅是排名前位歐洲國家的一半；三是台灣的大學教育品質遠比九年義務教育差，多數人才能力開發到了大學階段就停滯。

最糟狀況 出走就回不來

2018全球人才排名，瑞士再次穩居全球寶座，在「吸引與留住人才」和「人才準備度」都是世界第一，而排名前十的國家，除了加拿大第六，其餘都是西歐和北歐國家，證實歐洲人才培育體系的有效與價值，也持續吸引國際人才的駐留。

值得注意的是，IMD認為台灣企業不重視攬才及留才的優先順位，即使會有海外台籍專家返台協助的需求，也開不出適當的薪資，「最糟的狀況，是人才走出台灣，就回不來了」，所以台灣儘管個稅低，但對於留才沒有實質助益。

(中國時報)