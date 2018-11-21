中華奧會再三示警未獲重視 東奧正名公投 總統府10月才知事態嚴重

中天新聞　國際奧會不予更名　中華奧會主席：須讓大家知道處境
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中國時報
／台北報導
1984年奧運棒球國手趙士強，現任體發會委員以奧運人協會公關之名，公開反對東奧正名公投。他呼籲給運動員一個舞台，「國號由政府去努力，國際舞台由台灣人民去攻佔。」圖為2011年趙士強擔任民進黨北市第六選區立委候選人，以體育政見為主要訴求。（本報資料照片）

國際奧會（IOC）3度來函中華奧會（CTOC），表示將不同意更名，並稱將有喪失會籍可能。據知情人士表示，中華奧會曾為了此事，數度向總統府及行政院方面反映，但政府剛開始並未重視，想說等東京奧運正名公投結果再說，一開始不太重視國際奧會5月來函。等到國際奧會10月間第2封來函時才驚覺事態嚴重，但公投已成案無法撤回。

反東奧正名公投 丁促蔡、柯表態

IOC來函 公投已成案

因為東京奧運正名公投即將合併24日的九合一大選舉行，近日更因國際奧會第3封來函指明公投案已涉及《國際奧會憲章》第27.9條條文，還明白指出，國家奧會更名之事管轄權屬國際奧會。知情人士稱，國際奧會已經明白跟你說更名的事「IOC才是爸爸」，就算台灣的公投通過，IOC不核准通過就不算數。

知情人士指出，中華奧會早在數月前，就曾向總統府及行政院說明更名公投可能帶來的影響，最嚴重將是被國際奧會撤銷承認，也就是被趕出國際奧會。但政府剛開始並未重視，因為未知公投結果，政府態度保持中立。

參賽失格 真的有可能

當國際奧會10月間第2封來函，中華奧會再向府方示警，府方才驚覺事態嚴重，但是中選會已經通過公投成案，無法撤回。府方的態度其實也不希望中華奧會會籍被撤銷或停權，不願意擔負運動選手被斷了國際比賽舞台的責任，卻又要面臨獨派的強大壓力。

專門報導運動的英國媒體Insidethegames 19日報導台灣正名公投案，引言就是直接說明台灣的運動員會因此失去在東京奧運出賽的機會。由於這是一個國際知名專業運動媒體的解讀。體育界人士說，推動正名的單位不要再振振有詞說不會影響選手參賽權。「你們扛不起這個責任，你們應該要收手。」

選手表態 今串連發聲

中華奧會與奧運人協會將於今天下午2時30分在體育署召開記者會，奧運人協會秘書長杜台興透露，「包括舉重的郭婞淳、田徑楊俊瀚、鄭兆村都已與他們聯繫，他們也都表達發聲的意願」。

(中國時報)

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