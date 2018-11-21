陸菲建立全面戰略合作關係

2018年11月21日 04:11 中國時報 藍孝威 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平20日抵達馬尼拉，對菲律賓進行國事訪問。針對敏感的南海及島礁主權議題，雙方達成在南海有廣泛共同利益的共識，可以友好協商管控分歧。此外，雙方還簽署了一帶一路、南海油氣開發合作的備忘錄，決定建立全面戰略合作關係。

消息人士透露，習近平訪問菲律賓最大的突破，是雙方達成在有主權爭議的禮樂灘（Reed Bank） 附近共同開發油氣、收益四六分帳的協議。原先菲國國內傳出雙方若聯合開採恐違反菲國憲法，但馬拉坎南宮保證，經過詳細審查，與大陸合作開採油氣完全合憲。

除了在南海勘探油氣出現突破外，英國《金融時報》報導稱，陸企葛洲壩集團將投資20億美元（約合623億新台幣），在前美國克拉克空軍基地打造工業園區，這個正在規畫的新項目將成為大陸在菲國規模最大的其中一項投資，也是杜特蒂振興菲律賓基礎設施計畫的最大項目。顯示菲總統杜特蒂日益「棄美親陸」。

習近平在與杜特蒂會談時表示，雙方要深入在安全、發展、人文的合作。陸方堅定支持菲律賓禁毒和反恐事業，將繼續向菲律賓提供支持，幫助菲律賓開展更多減貧等社會民生項目，擴大教育、文化、旅遊等交流合作。雙方要深化「一帶一路」倡議和菲律賓發展戰略對接，加強基礎設施建設、電信、農業等領域合作。

杜特蒂表示，菲方願繼續在相互尊重、相互理解、主權平等的基礎上同陸方深化全面戰略合作關係，菲方贊同本地區國家共同維護南海和平穩定，願積極促進東協和大陸關係發展。在處理國際事務中，大陸是站在歷史的正確一邊。菲方願密切和陸方在聯合國等多邊框架內溝通協調。

大陸駐菲律賓大使趙鑒華表示，2017年，陸菲貿易額突破500億美元，大陸成為菲律賓第一大貿易夥伴，第一大進口來源國及第四大出口市場。大陸對菲投資額更是直線上升。

(中國時報)