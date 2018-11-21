推動正名荒謬自私 全民應唾棄

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中國時報

東京奧運正名公投案因國際奧會3度來函否決中華奧會更名，並且明白表示管轄權在國際奧會，更顯此案荒謬且提案人想法自私，只為政治目的不惜犧牲選手權益，全民應該唾棄，投下反對票。

東京奧運正名公投的荒謬在於，中華奧會是登記在案的民間團體組織，是國際奧會的會員單位，並非政府機關，嚴格來說，只是政府的委辦單位，可以不受公投法的限制。一個獨立運作的中華奧會名稱，現在已經在國際奧會的承認之下，名稱叫做「Chinese Taipei」，中文名稱「中華台北」，都是在與國際奧會的協議之下或是核備之下的名稱，不過，卻有人看不慣，硬要它改名。

如果提出公投案的這些人，包括張燦鍙、楊忠和、紀政等人，有人因為看不慣你們，而提案要求表決更改你們的名字，不知你們會怎麼想？可以嗎？可以，從今天開始你就叫蔡燦鍙、蔡忠和、賴政，好不好？不可以？你怎麼可以說不可以？這是多數人的民意要你改名，不改你就是抗拒民意，因為你取名字時，當時也在威權體制之下，台灣民意沒有要同意你取這個名字，你必須要改，否則你就是威權餘孽，不改你就是霸占官位不下來，享受好處不肯放手，不肯自我割捨原來的名字。不管你會不會受到影響，你的家人會不會受到影響，都不管，就是要你改名。

民進黨政府對此案態度曖昧，明知其窒礙難行，卻未在成案之前表態阻攔，想要僥倖兩面獲取利益，卻搞到目前的進退兩難。因為國際奧會3度來函都明白表示此案不會在其執委會通過，而且管轄權也在國際奧會，就算公投案通過也不會准予改名。

為了鼓舞台獨，為了少數人的政治利益，認為就算中華奧會被除籍也好，就可以名正言順不要這個名稱，犧牲選手在國際運動舞台也在所不惜，這是非常自私的想法，全民應該唾棄。

(中國時報)

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