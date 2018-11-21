淫僧開毒趴 大悲咒水藏玄機

2018年11月21日 04:11 中國時報 張妍溱 、巫靜婷／綜合報導 、巫靜婷／綜合報導

刑事局20日至苗栗縣崇佛寺搜索（左圖），查扣毒品等，並發現潤滑液、保險套及男性「自慰杯」，開泓法師（右上圖）坦承吸毒。（張妍溱翻攝）

佛教界知名的開泓法師遭爆料在佛門淨地吸毒搞男男性愛趴，苗栗檢方20日指揮刑事局中打及苗栗警方前往頭份崇佛寺搜索，查扣安非他命近20公克、吸毒工具，另發現潤滑液、保險套及男性自慰杯等，他坦承吸毒，警方將他帶回，並依違反毒品危害防制條例及妨害祕密等罪嫌偵辦。

開泓法師 小有名氣

警方調查，29歲的開泓法師，本姓謝，有毒品前科，去年也曾被警方查獲吸食並持有毒品，並曾擔任中華佛教青年會祕書長及講師，在佛教界小有名氣。

據了解，開泓法師有吸毒惡習，當初被苗栗公館同善寺逐出佛門，2個多月前才進到崇佛寺，日前遭人檢舉爆料，指他吸毒淫亂佛門聖地。爆料影帶畫面中，開泓法師坐在房間內，赤裸上身、吞雲吐霧，疑似吸毒後，整個人神魂顛倒、表情曖昧說：「還要嗎？」、「我愛我老公」、「老公超厲害」裝揪咪萌笑倒在床上。

另段影片中則另有他人，一起開趴嬉鬧，這些自拍的影片外流，引起各界震撼。

逐出佛寺 毒性難改

警方獲報昨持搜索票進入崇佛寺1樓謝男所住6坪大的廂房，他發現警方後，潛入對面3樓比丘尼房間躲藏，但仍被警方尋獲，他佯裝低頭滑手機，表情愣了一下，但沒有拒絕警方搜查。

警方查獲毒品、吸食器及情趣用品，甚至發現他「大悲咒水」瓶罐中裝潤滑液。謝向警方供稱，最近轉往崇佛寺內修持佛法，10幾歲即出家，其父母也是虔誠佛教徒，但面對警方詢問毒品來源，卻支吾其詞，僅坦承吸食毒品。

性愛趴 另有出家人

至於爆料指其他出家人曾參與謝男的淫亂性愛毒趴，專案人員不願意證實，於是將4名法師連同謝男帶回驗尿並協助調查。

有信眾說，開泓年紀輕輕，在佛教界就闖出名號，若非親眼看到影片，實在難以置信會做違反戒律也違法的行為。由於查扣的影像中有其他人，警方將進一步釐清是否遭偷拍，還是自願。

(中國時報)