假消息滿天飛 警送辦101人

2018年11月21日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

選戰倒數，警政署掃黑、打假消息行動不停歇，截至昨日，警方已破獲4起暴力介入選舉案，及移送85件101人在各類社群網路平台，發表影響選舉的不實言論案件，包括高雄有男子指市長候選人買票，查證後已被送辦；還有人在網路揚言暗殺韓國瑜，檢警已鎖定對象身分，將傳喚到案說明。

警政署表示，自10月下旬起，已進行分區掃黑行動，總計第3波掃黑共拘提治平目標24人，手下成員130人，其中，有4起涉嫌以暴力方式介入選舉事務，2名竹聯幫分子具有特定政黨成員身分。

其中，竹聯幫信堂李姓分堂主，以台南市永康區作為地盤，日前藉參選里長、籌措選舉經費為由，意圖以暴力脅迫方式向建設公司圍標工程；該組織另名程姓成員，率眾毆打另名里長參選人，一併遭逮並聲押獲准。

高雄王姓男子以參選里長為由，涉嫌指揮手下對被害人恐嚇取財，並向傳統市場外圍攤商勒索保護費，高雄市警方上周將王嫌及4名共犯檢肅到案，經法院裁定羈押。

對假消息充斥，警政署強調，只要當事人提告，警方都會全力依法偵辦，從3月迄今，警方已受理網路不實言論情資計124件，偵破移送85件101人。

其中，高雄一名男子在臉書宣稱有市長候選人買票，並言之鑿鑿左營一票2500、大寮2000、大樹1800元等，警方證實是假消息後，已將男子送辦，另有林姓男子發文說韓國瑜找走路工，到案後說聽來的，檢警均展開偵辦。

(中國時報)