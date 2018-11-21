化名彩虹妹妹 網路招搖撞騙

2018年11月21日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 巫靜婷、／苗栗報導

苗栗公館同善寺環境清幽，占地約2甲，40多年前由勤儉樸實的智海法師一手建立，平時會舉辦法會吸引地方民眾到寺參拜，寺內附有2層樓的靈骨塔，寺院經濟多半仰賴塔位及管理費用來支撐。佛門淨土竟因爆出毒愛法師蒙上陰影，志工更為無端沾染汙名抱屈。

一名志工表示，智海法師10多年前圓寂，開泓就在外自稱同善寺住持，但事實並非如此。志工並指開泓未經過三壇大戒，反在海外受戒，在台不被認同，在同善寺期間就會帶同性友人回寺居住，引誘吸毒並搞男男趴，多次被謝姓管理員警告，請他不要違反寺規與佛教戒律，沒想到他不僅不知悔改，仍繼續在外招搖撞騙。

這名志工說，由於智海法師認謝姓管理員為乾女兒，與年紀較小的開泓一起長大，管理員念及姊弟情，即便在今年就聽聞開泓劣行，仍好言相勸若繼續荒唐，就離開寺院。

他表示，開泓從小就很叛逆，但口才好、頭腦又清楚，靠著辯才無礙的能力，即便犯下大錯也能安然度過，連原本收他當大弟子的淨耀法師都沒轍，甚至護短，20多年前才將他送到同善寺交由智海法師管教。

志工指出，開泓熱愛網路交友，平時以「彩虹妹妹」的稱號走跳，交友複雜，1年多前將人在高雄的善智弟子騙來苗栗，開泓甚至邀約善智同住同善寺右側3樓廂房，共築愛的小窩。

這次被爆料純粹是開泓與善智間的愛恨情仇未解，善智的鄭姓好友才下載不堪入目的影片爆料，而2人今年9月已先後離開同善寺，同月底開泓搬遷至崇佛寺。

淨耀法師發聲明強調，開泓2015年因屢犯寺規，勸導無效，由寺院常住會議予以不共住的遷單處罰，其在外行為與寺院及淨耀法師無關，更與中國佛教會無關。

(中國時報)