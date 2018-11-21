蘇貞昌選新北 住北市成幽靈人口

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中國時報
鄭薇心／台北報導

九合一大選，蘇貞昌、侯友宜的「院長VS.署長」之戰打得火熱。《周刊王》調查，蘇貞昌雖設籍新北市，事實上卻住在台北市，等同「虛設戶籍」的幽靈人口，不過竟未違反法規，突顯法令及現實的荒謬。對此，蘇辦表示，蘇貞昌因臨時被徵召，無足夠時間在新北尋找住處，當選後會找時間遷入，如同他當年擔任縣長時一樣。

民視節目《政經看民視》被爆罔顧「投票前不得公布、討論民調」的法規，硬是在節目討論2014年民調，民視新聞部副總胡婉玲擔心遭罰，要求剪掉敏感內容未果，還遭該節目主持人彭文正在LINE群組痛批「霸凌」，意外引爆民視大亂鬥。

對此，彭文正表示，不管發生什麼事都不可霸凌員工，胡婉玲的歷史很多，可去打聽。當天節目內容是找過往案例說明「假民調」現象，目前為止未收到主管機關來函關切。胡婉玲則強調，她是遵照公司的最後決策，善盡告知責任，一切問心無愧，彭文正卻霸凌她。

《時報周刊》報導，剛發行新專輯《答案之書》的香港天后容祖兒，年初揮別劉浩龍後，近日傳出已有曖昧對象，卻苦無時間拍拖！《周刊王》本期附贈「G奶寫真偶像」小倉優香跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

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