柯P夜闖西門町 人氣紅不讓

2018年11月21日 01:12 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

選戰剩下3天，藍綠陣營積極催票、號召基本盤回歸之下，無黨籍的台北市長柯文哲選情相形緊繃。20日他從早到晚安排4場市場、商圈的掃街拜票，時間長達10.5小時，爸媽、太太陳佩琪也全部出動各自幫忙掃街。不過，柯昨天每一場行程也都有民眾陳情重陽敬老金被取消，直到晚間到年輕人聚集的西門町掃街拜票，吸引大批民眾排成至少百公尺人龍，現場加油、凍蒜聲不斷。

柯鐵人連跑10.5小時

柯文哲昨一早8點半到11點半共3小時先到士林市場掃街，下午2點到6點共4小時在大稻埕掃街，晚間6點10分至7點半轉往延三夜市，最後7點50分至晚間10點再去西門町商圈；陳佩琪在上午、晚間共安排3場掃街，年逾8旬的柯爸柯媽更拚，柯媽不畏連日拜票造成腿部疼痛，從早到晚也安排了3場市場拜票行程。

對於「鐵人行程」，柯文哲笑說，拜票10.5小時沒什麼，對外科醫生來講這都是小事，而且他都騎過一日雙塔了；柯爸柯媽雖明顯步履蹣跚，柯爸更一度在興德市場行程中停下來休息，但被媒體問到累不累，柯媽仍強打精神笑回「不會啦！」

年輕人排隊搶合照

雖然全家總動員、釋出誠意拜票，但抗議重陽敬老金被取消的民眾仍如影隨形。一早柯文哲到士林市場時，一名婦人手持「柯市長，請你還給我們4年的重陽禮金」；下午在永樂市場，一名陳姓攤商更高舉數包前市長郝龍斌時期拿到的紅包大喊「柯文哲還我敬老金！」柯爸柯媽則在藍營票倉興德市場遇到婦人不斷揮舞國旗怒嗆「柯文哲還我錢！唯一支持丁守中！」、「大巨蛋是要拖到何時！」陳佩琪也在太平市場與一名抱怨沒得領敬老金的婦人擦肩而過，在在讓拜票行程增添尷尬氣氛。

不過，柯在西門町人氣明顯相當旺，排隊搶合照人龍至少半公尺且持續不間斷，幕僚也在一旁高喊凍蒜口號，氣氛熱烈。

(中國時報)