柯P夜闖西門町 人氣紅不讓

台北市長柯文哲昨晚到西門町拜票，有別於市場、商圈拜票都遭遇抗議重陽敬老禮金政策，西門町年輕人多，柯受到熱烈歡迎。（張潼攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

選戰剩下3天，藍綠陣營積極催票、號召基本盤回歸之下，無黨籍的台北市長柯文哲選情相形緊繃。20日他從早到晚安排4場市場、商圈的掃街拜票，時間長達10.5小時，爸媽、太太陳佩琪也全部出動各自幫忙掃街。不過，柯昨天每一場行程也都有民眾陳情重陽敬老金被取消，直到晚間到年輕人聚集的西門町掃街拜票，吸引大批民眾排成至少百公尺人龍，現場加油、凍蒜聲不斷。

柯鐵人連跑10.5小時

柯文哲昨一早8點半到11點半共3小時先到士林市場掃街，下午2點到6點共4小時在大稻埕掃街，晚間6點10分至7點半轉往延三夜市，最後7點50分至晚間10點再去西門町商圈；陳佩琪在上午、晚間共安排3場掃街，年逾8旬的柯爸柯媽更拚，柯媽不畏連日拜票造成腿部疼痛，從早到晚也安排了3場市場拜票行程。

對於「鐵人行程」，柯文哲笑說，拜票10.5小時沒什麼，對外科醫生來講這都是小事，而且他都騎過一日雙塔了；柯爸柯媽雖明顯步履蹣跚，柯爸更一度在興德市場行程中停下來休息，但被媒體問到累不累，柯媽仍強打精神笑回「不會啦！」

年輕人排隊搶合照

雖然全家總動員、釋出誠意拜票，但抗議重陽敬老金被取消的民眾仍如影隨形。一早柯文哲到士林市場時，一名婦人手持「柯市長，請你還給我們4年的重陽禮金」；下午在永樂市場，一名陳姓攤商更高舉數包前市長郝龍斌時期拿到的紅包大喊「柯文哲還我敬老金！」柯爸柯媽則在藍營票倉興德市場遇到婦人不斷揮舞國旗怒嗆「柯文哲還我錢！唯一支持丁守中！」、「大巨蛋是要拖到何時！」陳佩琪也在太平市場與一名抱怨沒得領敬老金的婦人擦肩而過，在在讓拜票行程增添尷尬氣氛。

不過，柯在西門町人氣明顯相當旺，排隊搶合照人龍至少半公尺且持續不間斷，幕僚也在一旁高喊凍蒜口號，氣氛熱烈。

(中國時報)

招商遭扭曲 市府提數據駁蘇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。