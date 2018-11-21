招商遭扭曲 市府提數據駁蘇

新北市政府表示，自升格以來，6都公有土地招商案數全國第一；圖為新北市政府攜手台灣微軟成立「產業AI轉型推動平台」。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

選戰進入倒數，招商議題成為藍綠關注焦點，民進黨新北市長候選人蘇貞昌20日發布經濟發展政策影片「市府的成績8成以上是民生需求。」對此，新北市政府經濟發展局提出數據反駁，自升格以來，6都的公有土地招商案數全國第一。

公有土地招商 6都之冠

蘇貞昌在影片中提到，市府的成績8成以上是游泳池、停車場和14座國民運動中心，那只是數據漂亮，這些是民生需求，當市長後會繼續做，招商應該是讓產業升級、創造工作機會、提高薪資所得，這才是真正的招商。

蘇貞昌表示，招商可以帶動整個城市發展，解決人民就業需求、增加市民收入，才是真正招商精隨所在；陸美貿易大戰開始，台商急著回流，新北有最好的條件，區塊適中、人力水準高。

招商績效評比 全國第一

經發局表示，2011年升格以來，6都公有土地招商案，新北市案件數全國第一、簽約成功率最高，8年來新北公司、商業登記家數成長逾2萬，公司商業行號登記資本額增加逾5000億元，就業人數增加10萬人，就業率上升1.51％。

經發局強調，今年上半年，新北市失業率及青年失業率全國最低，每人可支配所得由2010年27萬元提升到2017年33萬7000元，成長23.5％，工商發展蓬勃。

新北市政府2013、2015、2016年招商績效評比全國第一，另外，公有土地招商成果獲2013、2014、2015年財政部頒發招商卓越獎；2013年天下雜誌調查經濟力，新北市全國第一。

經發局表示，全台第一家由日商經營的林口三井Outlet，即由市府團隊赴日招商，另外還有新板希爾頓酒店、秀泰生活樹林店等，都是非常成功的招商案例。

(中國時報)

柯P夜闖西門町 人氣紅不讓 楊找大咖 徐攻青年 鄭拚掃街

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。