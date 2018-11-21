招商遭扭曲 市府提數據駁蘇

2018年11月21日 01:12 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

選戰進入倒數，招商議題成為藍綠關注焦點，民進黨新北市長候選人蘇貞昌20日發布經濟發展政策影片「市府的成績8成以上是民生需求。」對此，新北市政府經濟發展局提出數據反駁，自升格以來，6都的公有土地招商案數全國第一。

公有土地招商 6都之冠

蘇貞昌在影片中提到，市府的成績8成以上是游泳池、停車場和14座國民運動中心，那只是數據漂亮，這些是民生需求，當市長後會繼續做，招商應該是讓產業升級、創造工作機會、提高薪資所得，這才是真正的招商。

蘇貞昌表示，招商可以帶動整個城市發展，解決人民就業需求、增加市民收入，才是真正招商精隨所在；陸美貿易大戰開始，台商急著回流，新北有最好的條件，區塊適中、人力水準高。

招商績效評比 全國第一

經發局表示，2011年升格以來，6都公有土地招商案，新北市案件數全國第一、簽約成功率最高，8年來新北公司、商業登記家數成長逾2萬，公司商業行號登記資本額增加逾5000億元，就業人數增加10萬人，就業率上升1.51％。

經發局強調，今年上半年，新北市失業率及青年失業率全國最低，每人可支配所得由2010年27萬元提升到2017年33萬7000元，成長23.5％，工商發展蓬勃。

新北市政府2013、2015、2016年招商績效評比全國第一，另外，公有土地招商成果獲2013、2014、2015年財政部頒發招商卓越獎；2013年天下雜誌調查經濟力，新北市全國第一。

經發局表示，全台第一家由日商經營的林口三井Outlet，即由市府團隊赴日招商，另外還有新板希爾頓酒店、秀泰生活樹林店等，都是非常成功的招商案例。

(中國時報)