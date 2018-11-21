楊找大咖 徐攻青年 鄭拚掃街

2018年11月21日 01:12 中國時報 莊旻靜 、邱立雅／竹縣報導 、邱立雅／竹縣報導

國民黨縣長候選人楊文科頻走訪各界，爭取選民支持。（莊旻靜攝）

新竹縣長選舉激烈，各縣長候選人積極走訪各界、站路口、掃街，國民黨縣長候選人楊文科前往科技園區拜票，21日將由前總統馬英九再度陪同掃街，鞏固藍營實力。民進黨鄭朝方則橫掃台3線，透過直播與網友互動。民國黨徐欣瑩則發布與台北市長柯文哲的影片及青年政見，爭取認同。

楊步行拜票

楊文科曾在科技圈打拼，20日受老朋友邀請，前往園區公司親自向員工懇託，期望能爭取選民認同。21日前總統馬英九再度到新竹縣，陪同楊文科前往湖口、竹北、新豐、竹東、關西等5鄉鎮市掃街，在選前積極催票。

楊文科競選團隊指出，馬英九將全日留在竹縣，上午先前往湖口鄉民生市場、竹北市竹仁市場、新豐鄉新庄子永寧宮等地，掃街並上香。下午則前往竹東二重五穀宮車隊繞竹東，以及到關西鎮以步行掃街拜票，並舉辦團結之夜。

徐提4個一起

徐欣瑩20日提出4個「一起」的青年政策，用「一起實現」打造優質的就業與創業環境，「一起幸福」舉辦各類聯誼、情緒管理相關活動，還有「一起健康」邀請免費專業健身教練、路跑活動等，最後則是「一起成長」，以生育補助增加至2萬、逐步增公托數量、廣涉親子樂活公園等，營造安心陪同下一代的生活環境。

鄭直衝台3線

鄭朝方20日橫掃台3線，一早就從峨眉起跑，一路掃街到尖石、內灣、橫山、芎林等地區，在掃街的過程中，頻頻彎腰與民眾們握手致意，近距離展現魅力，連粉絲頁直播都有超過百人觀看，還有網友互揪看現場，人氣滿滿。

(中國時報)