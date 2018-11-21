台化廠是否復工 藍綠攻防

國民黨籍王惠美（右二）在彰化市區徒步掃街拜票，氣勢盛大。（謝瓊雲攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導
魏明谷（右三）昨晚在鹿港辦造勢晚會，總統府祕書長陳菊（右四）同台相挺。（謝瓊雲攝）
無黨籍彰化縣長候選人黃文玲（左二）與父母前往南瑤宮參拜。（謝瓊雲翻攝）

選戰倒數計時！彰化縣長選情陷入膠著，尋求連任的縣長魏明谷總部火力全開，20日公開要求王惠美出來說清楚，若當選後，台化彰化廠是否復工？王惠美則由前縣長卓伯源、前立委林滄敏、陳杰陪同在彰化市步行掃街，強調若選上，一切依法行政。

魏推轉型 要對手說清楚

魏明谷白天幾乎都在南彰化鄉鎮市拜票，下午在溪湖由總統府祕書長陳菊陪同車隊掃街，晚間再攜手前進鹿港造勢晚會。競總發言人謝明甫表示，魏就任後積極推動台化彰化廠停爐轉型，立場未曾改變、動搖，即使連任也絕不會讓台化復工，呼籲王惠美公開說明對台化停爐的態度，又為何在彰化廠房掛上選舉看板？

謝明甫說，魏爭取連任，提出8大具體政見，很多都已規畫完成或動工興建中，細數王從政以來，國會問政期間從不表態，對比她提出蓋彰南捷運的政見，選舉公報卻一字未見，對於所有政策議題態度反覆、不願面對眾人檢視，呼籲王勿再閃躲，應給鄉親一個清楚交代。

王反空汙 一切依法行政

王惠美晚間從彰化縣議會出發，大批支持者同行，在彰化市區步行掃街。她透過總部重申反空汙立場，台化問題依法處理；強調依法行政是行政機關的最高指導原則，魏身為一縣之長，難道連這都不懂？要對手不要老使出烏賊戰術、模糊焦點。

無黨籍黃文玲昨一早與父親、前縣長黃石城，母親陳照娥攜手前往彰化南瑤宮參拜，希望媽祖婆賜予力量、智慧、勇氣，保佑她當選，終結藍綠惡鬥，讓她帶領已停滯20、30年的彰化縣，實踐所有政見。

(中國時報)

楊找大咖 徐攻青年 鄭拚掃街 民進黨批光點案 高陣營回嗆汙衊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。