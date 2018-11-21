台化廠是否復工 藍綠攻防

2018年11月21日 01:12 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

魏明谷（右三）昨晚在鹿港辦造勢晚會，總統府祕書長陳菊（右四）同台相挺。（謝瓊雲攝）

無黨籍彰化縣長候選人黃文玲（左二）與父母前往南瑤宮參拜。（謝瓊雲翻攝）

選戰倒數計時！彰化縣長選情陷入膠著，尋求連任的縣長魏明谷總部火力全開，20日公開要求王惠美出來說清楚，若當選後，台化彰化廠是否復工？王惠美則由前縣長卓伯源、前立委林滄敏、陳杰陪同在彰化市步行掃街，強調若選上，一切依法行政。

魏推轉型 要對手說清楚

魏明谷白天幾乎都在南彰化鄉鎮市拜票，下午在溪湖由總統府祕書長陳菊陪同車隊掃街，晚間再攜手前進鹿港造勢晚會。競總發言人謝明甫表示，魏就任後積極推動台化彰化廠停爐轉型，立場未曾改變、動搖，即使連任也絕不會讓台化復工，呼籲王惠美公開說明對台化停爐的態度，又為何在彰化廠房掛上選舉看板？

謝明甫說，魏爭取連任，提出8大具體政見，很多都已規畫完成或動工興建中，細數王從政以來，國會問政期間從不表態，對比她提出蓋彰南捷運的政見，選舉公報卻一字未見，對於所有政策議題態度反覆、不願面對眾人檢視，呼籲王勿再閃躲，應給鄉親一個清楚交代。

王反空汙 一切依法行政

王惠美晚間從彰化縣議會出發，大批支持者同行，在彰化市區步行掃街。她透過總部重申反空汙立場，台化問題依法處理；強調依法行政是行政機關的最高指導原則，魏身為一縣之長，難道連這都不懂？要對手不要老使出烏賊戰術、模糊焦點。

無黨籍黃文玲昨一早與父親、前縣長黃石城，母親陳照娥攜手前往彰化南瑤宮參拜，希望媽祖婆賜予力量、智慧、勇氣，保佑她當選，終結藍綠惡鬥，讓她帶領已停滯20、30年的彰化縣，實踐所有政見。

(中國時報)