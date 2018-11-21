民進黨批光點案 高陣營回嗆汙衊

2018年11月21日 01:12 中國時報 曹婷婷／台南報導

民進黨台南市長候選人黃偉哲（中）選前倒數時刻以掃街方式，爭取每一張選票。（曹婷婷攝）

決戰倒數時刻，民進黨台南市長候選人黃偉哲與國民黨台南市長候選人高思博20日不約而同各在溪南、溪北掃街，黃陣營今更將兵分三路掃遍全台南，最後關頭催出選票，高陣營則喊「人民給民進黨20多年時間，已不欠了」；兩陣營掃街同時持續隔空交鋒，黃陣營批高的「南區光點案」淪汙點，高陣營斥為汙衊。

高思博連日有朱立倫、馬英九陪同車隊掃街拜票，昨天重點放在曾文區與新營區掃街，今天持續到新化、玉井掃街，他強調，選戰進入最後衝刺，希望人民能夠覺醒，將重要的一票投給對的人，「人民給民進黨20多年執政時間，現在已經不欠了」，他要用台南傳統的「人情義理」找回台南價值。

黃指弊端重重成汙點

黃偉哲在台南的選情與其他縣市相比，雖相對穩定，但仍不敢掉以輕心，今將與妻子劉育菁、總策畫郭國文兵分三路從白河、鹽水、關廟出發掃街，走遍37個行政區，中午在安平228公園大會師。黃偉哲說，選戰策略就是全力衝刺，接下來每一天直至選前都要爭取、凝聚更多鄉親認同支持，邀市民站出來相挺。

高、黃兩陣營除各自掃街，昨也再度因為南區光點計畫案隔空交鋒。立委林俊憲與黃偉哲發言人郭國文質疑「南區光點」案弊端重重，花費鉅額卻成效不彰，光點變汙點，抨擊該計畫3年招來國際遊客僅20641人，其中6成是陸客，抨擊花費191萬元建置網站、560萬元研發APP、網路商城、個人化導覽系統等，整個計畫鋪張浪費，呼籲高應向社會說清楚。

高稱自掏腰包還被嫌

高思博陣營反擊，高思博身為台南子弟在沒有公職期間，自掏腰包為地方做事卻被奚落，根本是典型的民進黨欺壓人民鴨霸行為。高陣營強調，21世紀基金會在計畫期間共投入7692萬元，觀光局只補助3773萬元，對於自費推廣台南在地文化觀光，計畫結束後仍持續投入經費補助「海安綵燈節」、「城門音樂會」的高思博進行汙衊，民進黨不覺得丟臉嗎？

(中國時報)