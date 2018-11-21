民進黨候選人 挺身反網路霸凌

民進黨高雄市議員候選人張豐藤（前排左二起）、康裕成、陳信瑜20日呼籲大家團結，反對網路霸凌。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市民進黨議員候選人包含現任議長康裕成、議員張豐藤及陳信瑜20日響應前市長謝長廷，宣示挺身反造假、反霸凌，呼籲有使命感的高雄人要團結站出來，不讓愛台灣的人遭受網軍圍攻，拒絕特定網軍、尤其是大陸五毛黨，透過網路霸凌企圖控制台灣民主發展。

康裕成等人籲別再沉默

謝長廷日前在岡山為民進黨高雄市長候選人陳其邁站台，謝以他在關西機場淹水風暴遭網路不實消息攻擊為例，疾呼「反造假反罷凌、我站出來」，呼籲大家都站出來對抗網路霸凌。

謝長廷的子弟兵康裕成、張豐藤及陳信瑜站出來響應，手舉「反造假反罷凌、我站出來」，呼籲大家不要再沉默。康裕成說，希望有使命感的高雄人要團結站出來，不讓愛台灣的人遭受網軍圍攻，拒絕大陸五毛黨透過網路霸凌企圖控制台灣民主發展。

疾呼捍衛台灣民主發展

張豐藤說，很多人明明說的是真話，卻被說是假話，被人糟蹋，在網路臉書上被罵，讓以後沒人敢講真心話，包括紙風車劇團、藝人詹雅雯、導演吳念真、小野等都被網軍攻擊，都被糟蹋侮辱，只有大家團結站出來，大家分擔，才能對抗霸凌的暴力。

陳信瑜表示，這場選舉美國日本報紙都在看，大陸網軍能否影響台灣選舉？能否控制台灣民主發展？所以大家要站出來，絕對不能讓網路霸凌控制台灣的民主發展。

(中國時報)

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