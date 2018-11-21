逾9成里長 力挺林右昌

2018年11月21日 01:13 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市每天到台北的通勤族高達9萬人，有眼尖的民眾發現，民進黨基隆市長林右昌推出的「基隆市港再生標竿願景3D影片」已在台北市各大商圈的螢幕上，隨處可見。林右昌幕僚團隊表示，主要是希望能讓基隆到台北的通勤族，更清楚知道市長對基隆的願景外，也希望吸引國內外遊客到基隆遊玩。此外，林右昌20日在競總參加後援會壓軸場「全市里長後援會」，競選總部指出，基隆市157個里長中，有142位里長出席，力挺林右昌連任，相挺率破9成。

基隆市政府10月底舉辦「基隆市港再生標竿願景」影片發表會，將市府目前推動並在進行中的市港再生標竿計畫透過影像呈現給市民，包含基隆港東西兩岸多項重要建設計畫，將基隆徹底翻轉邁向新國門意象，希望給市民看見基隆的未來，讓大家更有信心期待基隆一定會越來越好。

由於基隆在台北工作的通勤族居多，本月起，台北車站、三創生活園區、台北轉運站、101大樓等人潮多的商圈、車站，都能看到這部影片，片長濃縮至1分多鐘。林右昌幕僚團隊表示，市政宣傳影片遠比選舉重要，目的是在於行銷基隆，讓通勤族和國內外遊客都能看到基隆的翻轉。

此外，林右昌20日在競總參加後援會壓軸場「全市里長後援會」，競選總部指出，基隆市157個里長中，有142位里長出席，力挺林右昌連任，相挺率破9成。林右昌則表示，此次接受聘書的里長，不分藍綠、不分黨派都來挺右昌，是「空前絕後」的歷史紀錄，證明過去3年多來，他努力的方向是沒有錯的。

林右昌說，市政發展上，市長和里長合作是天經地義的事，過去2年多來，不敢說自己做到90、100分，但他盡心盡力的配合，而里長提出的意見，他都是每一件都列管，不會放任給局處拖延。語畢，台下的里長們立即報以熱烈掌聲。

(中國時報)