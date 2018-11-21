韓拍短片 力挺許明財

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中國時報
陳育賢／竹市報導

為消弭對手陣營在眷村魚目混珠打烏賊戰，國民黨提名的新竹市長候選人、「正藍軍」許明財近日全力出擊，20日更獲韓國瑜合拍短片拉抬聲勢，韓國瑜表示，中道力量是魚目混珠，刮分了許明財票源，重申國民黨要團結，唯一支持許明財。

許明財競選總部總幹事黃耀仁表示，本月17日的謝文進造勢晚會中，民進黨立院總召柯建銘的夫人林道春以神祕嘉賓的身分現身為其站台，顯示謝與綠營關係密不可分，呼籲藍營支持者不要受騙。

而為團結藍軍票源，韓國瑜更是力挺許明財，在兩人合拍的短片中，他說要向新竹市民推荐一位優質的市長候選人、登記第4號許明財，最近新竹市都在傳著中道力量，但是我們了解，中道力量是魚目混珠，事實上刮分了許明財的票源。

許明財表示，新竹市會出現所謂的「棄保」問題，深入分析可發現是有人在操弄西瓜黨效應，企圖再複製4年前的選局。目前綠營操作把綠營候選人民調支持率拉高，一方面打擊對手，另方面是給西瓜黨信心，同樣道理，第3方勢力陣營也是這樣操弄。

他請大家切記4年前的教訓，這次會陷入這種戰局，不排除是民進黨想再嘗上次的甜頭，才會利用第3勢力，設法在國民黨陣營挖墻腳，並拋出棄保手法，他再次疾呼，藍軍沒有分裂本錢，藍軍和支持者不可掉以輕心，全力為4號許明財拉票。

(中國時報)

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