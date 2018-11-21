綠營忙催票 張陣營告李誹謗

2018年11月21日 01:13 中國時報 周麗蘭 、 張朝欣 、許素惠／雲林報導 、許素惠／雲林報導

雲林縣長選情緊繃，總統府祕書長陳菊20日到西螺福興宮贈匾，並陪同縣長李進勇在西螺掃街拜票，立委蘇治芬則由子弟兵、前雲林縣副縣長林源泉為李進勇助選。國民黨雲林縣長候選人張麗善陣營昨天火力全開，先是抨擊李進勇游走法律邊緣，以公帑做縣政文宣為自己的舉宣傳，張嘉郡並告李文宣不實抹黑，涉嫌誹謗、違反《選罷法》。李陣營回應一切合法。

現任「台灣區雜糧發展基金會」董事長林源泉，在蘇治芬擔任雲林縣長時曾任副縣長，20日前往四湖鄉等沿每鄉鎮展開拜票行程，全力為李進勇拉票。林源泉表示，他曾擔任蘇治芬、李進勇的副手，此次蘇治芬不僅自己全力輔選李進勇，也要他回鄉助選，這幾天他勤跑基層，鞏固民進黨沿海基本盤「1票都不能少」。

地方人士指出，勞動部政務次長施克和也多次到雲林幫李進勇助選，施克和曾在蘇治芬縣長任內擔任副縣長，蘇治芬動員2名子弟兵助選，可見此次縣長選情相當緊繃。

雲林縣長候選人張麗善競選總幹事張嘉郡20日火力全開，抨擊李進勇游走法律邊緣，假公濟私以公帑做縣政文宣，實則為自己的選舉宣傳。連副縣長丁彥哲也在上班時間透過個人臉書轉傳李的競選廣告。

張嘉郡並抨擊李進勇發出的「想要賣菜先向張家下跪」等競選文宣是不實抹黑，告李與署名的「廖坤川」誹謗及違反《選罷法》。張麗善競選發言人周柏吟痛批，李進勇把緊急用的第二預備金拿來做宣傳日曆。

李進勇競選總部發言人張凱傑說，相關執行合乎程序，依法行政，李進勇都能公開接受檢視，丁彥哲也依規定請假。張麗善陣營都戴上藍色眼鏡忽視雲林進步的種種事實，預設立場的心態如何取信於民。

(中國時報)