陳建銘推公投指南 選民按讚

公投綁大選，民眾投票霧煞煞，北市士林、北投區議員候選人陳建銘特別製作公投投票指南，讓選民一目了然。（陳建銘提供）

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中國時報
／台北報導

九合一選舉倒數3天，今年綁定10項公投案，不少民眾霧煞煞，至今搞不清楚如何投票。北市士林、北投區議員陳建銘順勢推出「公投投票指南」，用一張傳單說明投票流程、逐項公投內容，讓選民一目了然，傳單上還印有自己的頭像和標語，宣傳效果十足。

陳建銘表示，最近在外跑選舉，常有民眾在問公投怎麼投，至今對投票流程和內容都不清楚，感到無所適從。他認為，應該用簡易、清楚的方式幫助民眾，因此突發奇想，特製出公投投票指南，將領、投票流程簡化，並條列10項公投題目，讓民眾一次掌握。

陳建銘說，投票通知單說明太複雜，民眾不見得看得懂，用一張傳單集結資訊較方便，而且特別的是，傳單只列題目，未傳達任何投票意向，同意或不同意完全由選民自行決定，期望透過他的宣傳，讓大家更了解公投，不要因過程複雜就放棄投票權利。

陳建銘的選舉小物也很貼近民眾需求，不同於傳統面紙和扇子，他推出時下最夯的「手機指環」，深受年輕人喜愛，另外還有水果刨刀、好用的「柏金包」，讓婆婆媽媽大讚很實用，對比過去選舉宣傳品都要硬塞，現在民眾搶著拿，反應超熱烈。

過去在議會力推環保政策的陳建銘，這次也特別用6輛電動機車組成綠能車隊，用節能減碳、乾淨的方式，讓選舉對民眾的干擾減到最低，另外還搭配口罩等小物，號召選民一起做環保、防空汙。

(中國時報)

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